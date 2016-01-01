

تشعرك بالإحراج؟.. 5 طرق بسيطة للتغلب على الزغطة تشعرك بالإحراج؟.. 5 طرق بسيطة للتغلب على الزغطة

تعتبر الزغطة أو الحازوقة من المشكلات التي يتعرض لها معظم الأشخاص عند تناول الأطعمة والمشروبات، بسبب حدوث انقبضات بالحجاب الحاجر، الأمر الذي يشعرهم بالإحراج عند التواجد في التجمعات، فهل من طريقة للتغلب عليها؟



في السطور التالية، يستعرض "الكونسلتو" طرق بسيطة للتغلب على الزغطة، وفقًا لموقع "Medical news today".



1- تمارين التنفس

ينصح الأطباء بممارسة تمارين التنفس فور التعرض للزغطة، لمدة 10 ثوانٍ بمعدل يتراوح ما بين 3 أو 4 مرات، بتبادل الشهيق والزفير ببطء، لأن هذه التمارين تساهم في التخلص من انقباضات الحجاب الحاجز المتسببة في هذه المشكلة المزعجة، مع مراعاة تكرار التمارين مرة أخرى في وقتٍ لاحق من اليوم لمدة 20 دقيقة.

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2- الأكياس الورقيةالتنفس عبر الأكياس البلاستيكية، من الطرق الشائعة التي يعتمد عليها البعض للتخلص من الزغطة، حيث تساعد على التخفيف من تشنجات الحجاب الحاجز، ولكن يجب مراعاة أن يكون الكيس نظيف، وعدم التغطية الرأس به، لتجنب التعرض للاختناق.3- تمارين الضغط- يمكن الضغط برفق على الصدر مع إمالة الجسم إلى الأمام، للتخلص من الزغطة.- يساعد الضغط على الحجاب الحاجز برفق على التخلص من الزغطة.- الضغط على أحد جانبي الأنف أثناء البلع، يساهم في التنفس بشكل صحيح، ما يساعد على التخلص من تشنجات الحجاب الحاجز.4- سحب اللسانمن التمارين التي تساعد على التخلص من الزغطة، ويمكن القيام به من خلال الإمساك بنهاية اللسان، ما يساعد على استرخاء العصب المبهم، والذي يساهم بدوره في التخفيف من انقباضات الحجاب الحاجز.5- وضعية الجنينضم الركبتين في اتجاه الصدر وعناقهما لمدة دقيقتين، من شأنه أن يخفف من تشنجات الحجاب الحاجز، والتالي التخلص من الزغطة.نصائح أخرى للتخلص من الزغطة- الغرغرة بالماء المثلج.- شرب الماء من أحد جانبي الزجاجة، مع إمالتها للأمام بعيدًا عن الجسم.- وضع بضع قطرات من الخل في الفم.- وضع بعض السكر المحبب على اللسان، ولكن يجب الانتظار حتى يذوب، ثم نقوم ببلعه.- تناول رشفة من الماء البارد جدًا ببطء.- تناول كوب من الماء الدافئ ببطء شديد، دون أن تتنفس.- امتصاص شريحة رقيقة من الليمون.