

قبل الموجة السيئة يوم الخميس.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء قبل الموجة السيئة يوم الخميس.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

كشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الأربعاء، موضحا أن الأحوال الجوية ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بقيمة درجتين لتسجل 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.



وقال شاهين لمصراوي إن البلاد تشهد أيضا عدة فرص لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، بالإضافة إلى أن حالة الملاحة البحرية في البحرين "الأحمر والمتوسط" ستكون معتدلة.



وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن نشاط الرياح معتدل على أغلب الأنحاء، مشيرا إلى تعرض البلاد لشبورة مائية في الصباح الباكر، والطقس سيكون عاديا ولا قلق منه، لكن التقلبات الجوية تبدأ من يوم الخميس وحتى يوم السبت المقبل.

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وأشار إلى أن درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة تبلغ 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء بين 19 - 21 درجة، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 درجة، وعلى شمال الصعيد 30 درجة، وجنوب الصعيد 35 درجة مئوية.ونصح شاهين المواطنين باستمرار ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم وعدم تخفيفها، بجانب متابعة النشرات الجوية بشكل يومي لمعرفة درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار كون البلاد تعيش فترة تقلبات جوية غير مستقرة ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة إلى القيادة بهدوء على الطرق أثناء الشبورة الماشية.وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار خلال الفترة من الخميس 12 مارس وحتى السبت 14 مارس على مختلف أنحاء البلاد، حيث تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعدية على بعض المناطق وتصل حد السيول على شمال سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.وناشدت الهيئة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من آثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.​