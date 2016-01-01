س وج.. لماذا يصاب الأطفال بالربو وما هى طرق العلاج؟



لماذا يصاب الأطفال بالربو لماذا يصاب الأطفال بالربو

الربو يعد من الأمراض الخطيرة التي يتعرض للإصابة بها الكبار والصغار، وخلال سلسلة س وج التي يقدمها اليوم السابع لقرائه سنتعرف علي الأسباب وطرق العلاج الخاصة بإصابة الطفل بالربو، وذلك وفقا لموقع " emedicinehealth".



ما هو الربو عند الأطفال؟



الإصابة بالربو تعني التعرض لاضطراب نتيجة لالتهابات يتعرض لها مجرى الجهاز التنفسي وتصل إلى الرئتين، ونجد أن الطفل يتعرض لانقباض العضلات في مجري التنفس، وهذا يتسبب في تعرض الطفل لضيق شديد في التنفس بسبب عدم تدفق الهواء بشكل طبيعي في الرئة، وهذا المرض يعد من الأمراض المزمنة المنتشرة عند الأطفال، وفي حالة اهمال علاجه يتعرض الطفل لهجمات ربو حادة وخطيرة، تهدد حياته للخطر.



ما هي أعراض الإصابة بالربو عند الأطفال؟



هناك بعض الأعراض التي يتعرض لها الأطفال المصابون بالربو، ومنها:

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-نوبات السعال المتكررة والتي تحدث عند قيام الطفل بأي نشاط، وأيضا السعال المزمن المرتبط بفصول معينة في السنة، أو عند تعرض الطفل لأي شيء مسبب للربو كالأتربة أو دخان السجائر.-يعترض العديد من الأطفال للإصابة بقلة النشاط وعدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي.-زيادة التنفس .-الإصابة بضيق في الصدر.-يتعرض الطفل المصاب بالربو إلي صدور صوت صفير مع التنفس.-ضيق في التنفس.-يشعر الطفل المصاب بالربو بالتعب.-العطاس .-في حالة شدة الإصابة بتعرض الشخص للإصابة بعدم القدرة على الكلام .ما هي أسباب الإصابة بالربو عند الأطفال؟أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن الإصابة بالربو عند الأطفال له تاريخ وراثي مؤكد، فالآباء الذين يعانون من الربو أو التهاب الجيوب الأنفية ينقلون هذا المرض للأطفال، ويزداد لديهم الأمر عند تعرضهم لأي مسبب من مسببات الإصابة بالربو، ومنها:-الأتربة.-دخان السجائر.-بعض الأطعمة كالأسماك والبيض.-فترة الربيع.-التعامل مع حيوان اليف.ما هو علاج الربو عند الأطفال؟يعتمد العلاج أو النصائح لتجنب الإصابة بالربو، ومنها:-تعرض الطفل للعدوى الفيروسية كنزلات البرد أو التهابات المجاري التنفسية المتكررة.-تناول الأدوية المهدئة للشعب الهوائية.-جلسات لفتح مجرى الهواء.