اذا كنت من عشاق كرة القدم وترغب فى زيادة دخلك فهذا الحذاء مخصص لك، والذى أنتجته شركة جوجل بالتعاون مع شركتى adidas و EA، والذى يصرف لك مكافآت من خلال fifa mobile عن كل حركة و ركلة فى ملعب كرة القدم.
وبحسب موقع ذا فيرج التقنى، سيتم تفعيل التقنية عن طريق تعل الحذاء بواسطة google jacquard القابلة للارتداء، والتى كانت متوفرة فقط علي منافسيه من levis jackets و yves saint و laurent backpack .
وسيحمل الإختراع الجديد إسم adidas GMR وهو الآن متاح للبيع مقابل 40 دولارًا أمريكيًا فقط حيث ستحصل على نعلين تضعهما فى حذائك، وتبدأ فى جنى الأرباح.
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التعليقات على جوجل وأديداس يكشفان عن حذاء إلكتروني جديد
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