تعرف على السعر المتوقع للسيارة كاديلاك سوليستيك فور نزولها دول الخليج.. صور

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صورة الخبر: تعرف على السعر المتوقع للسيارة كاديلاك سوليستيك فور نزولها دول الخليج.. صور
تعرف على السعر المتوقع للسيارة كاديلاك سوليستيك فور نزولها دول الخليج.. صور

أعلن رئيس شركة كاديلاك لصناعة السيارات الفاخرة مسبقا عن السيارة السيدان الرائدة الجديدة باسم “سوليستيك”، والتي ستكون حصرية للغاية مع صنع كل نسخة باليد في ولاية ميشيجان، أن السيارة لن تكون رخيصة على الإطلاق.



وخلال تصريحات صحفية لرئيس كاديلاك ، تنوي الشركة لطرح عدة مئات فقط من النسخ لسوليستيك كل عام، كما أنها ستكون كهربائية وتعتمد على منصة جنرال موتورز الكهربائية الجديدة، وهي نفس المنصة الداعمة لهامر بيك اب مع بطاريات تصل إلى 200 كيلوواط\س بمدى 644 كيلومتر لكل شحنة.

وأوضح رئيس شركة كاديلاك أن سعر سوليستيك يتعدى 200,000 دولار اى ما يقارب (744,000 ريال)، ما يجعلها أكثر من ضعف سعر CT6-V، السيدان السابقة الأغلى للعلامة.

ويتوقع خبراء السيارات ان تبرير كاديلاك لهذا السعر المرتفع هو تقديم أفخم سيارة في تاريخها، وتوفير مقصورة رحبة تسع أربعة أفراد وعدد كبير من أحدث التقنيات والمزايا الفاخرة المريحة، بالإضافة الى توقع نزولها فى الاسواق الخليجية كدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

المصدر: صدى البلد

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