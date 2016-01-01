أعلن رئيس شركة كاديلاك لصناعة السيارات الفاخرة مسبقا عن السيارة السيدان الرائدة الجديدة باسم “سوليستيك”، والتي ستكون حصرية للغاية مع صنع كل نسخة باليد في ولاية ميشيجان، أن السيارة لن تكون رخيصة على الإطلاق.
وخلال تصريحات صحفية لرئيس كاديلاك ، تنوي الشركة لطرح عدة مئات فقط من النسخ لسوليستيك كل عام، كما أنها ستكون كهربائية وتعتمد على منصة جنرال موتورز الكهربائية الجديدة، وهي نفس المنصة الداعمة لهامر بيك اب مع بطاريات تصل إلى 200 كيلوواط\س بمدى 644 كيلومتر لكل شحنة.
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التعليقات على تعرف على السعر المتوقع للسيارة كاديلاك سوليستيك فور نزولها دول الخليج.. صور
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