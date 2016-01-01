عرضت قناة روسيا اليوم، مقطع فيديو متداول، منذ قليل، للحظة تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الباكستانية فى العاصمة إسلام اباد صباح اليوم الأربعاء، وقال المتحدث باسم القوات الجوية الباكستانية إن طائرة تابعة للقوات تحطمت فى العاصمة إسلام اباد صباح اليوم الأربعاء. وأضاف لرويترز عبر الهاتف "نتأكد من الخسائر". ولم يتضح طراز الطائرة حتى الآن.
يذكر أنه فى وقت سابق تحطمت طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الباكستانية، بالقرب من مدينة ماردان الباكستانية، خلال مهمة تدريبية روتينية، الحادث الذى يعد الثانى فى أقل من أسبوع، وقال متحدث باسم القوات الجوية، فى بيان أوردته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، إن قائد الطائرة تمكن من النجاة بحياته قبل سقوطها، مضيفًا "إن القيادة الجوية أمرت بفتح تحقيق للوقوف على أسباب وقوع الحادث وملابساته".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على اللقطات الأولى لتحطم طائرة القوات الجوية الباكستانية فى إسلام اباد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق