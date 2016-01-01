اللقطات الأولى لتحطم طائرة القوات الجوية الباكستانية فى إسلام اباد



تحطم طائرة القوات الجوية الباكستانية تحطم طائرة القوات الجوية الباكستانية

عرضت قناة روسيا اليوم، مقطع فيديو متداول، منذ قليل، للحظة تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الباكستانية فى العاصمة إسلام اباد صباح اليوم الأربعاء، وقال المتحدث باسم القوات الجوية الباكستانية إن طائرة تابعة للقوات تحطمت فى العاصمة إسلام اباد صباح اليوم الأربعاء. وأضاف لرويترز عبر الهاتف "نتأكد من الخسائر". ولم يتضح طراز الطائرة حتى الآن.



يذكر أنه فى وقت سابق تحطمت طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الباكستانية، بالقرب من مدينة ماردان الباكستانية، خلال مهمة تدريبية روتينية، الحادث الذى يعد الثانى فى أقل من أسبوع، وقال متحدث باسم القوات الجوية، فى بيان أوردته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، إن قائد الطائرة تمكن من النجاة بحياته قبل سقوطها، مضيفًا "إن القيادة الجوية أمرت بفتح تحقيق للوقوف على أسباب وقوع الحادث وملابساته".





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ونوهت الشبكة الباكستانية، إلى أن طائرة من طراز "ميراج" تستخدمها القوات الجوية للتدريب كانت قد تحطمت بالقرب من مدينة بمقاطعة "جهنك" فى ولاية البنجاب، خلال مهمة تدريبية روتينية ولم يسفر الحادث عن خسائر فى الأرواح.فيما لقى طياران مصرعهما من جراء حادث تحطم طائرة تدريب بالقرب من قاعدة جوية باكستانية تعرف باسم "إم إم علم" فى مقاطعة ميانوالى بولاية البنجاب خلال الشهر الماضى فى مهمة تدريبية تشغيلية روتينية.وعلى جانب آخر، قررت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا من وإلى قطر في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك فى أعقاب قرار الدوحة بمنع دخول جنسيات مختلفة من بينها باكستان، ونقلت صحيفة /دون/ الباكستانية اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية عبد الله حفيظ، قوله في بيان صحفي، إن الشركة الجوية الدولية علّقت عمليات الطيران من وإلى قطر حتى 31 مارس الجاري.https://twitter.com/RT_com/status/1237635342603255808