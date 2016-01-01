أعلن الوكيل الرسمى لشركة كيا موتوز في المملكة العربية السعودية مؤخرا عن التدشين الرسمي لسيارة كيا سيلتوس في الأسواق، بعد أن تم عرضها للمرة الأولى في معرض جدة الدولي للسيارات.
وتضم كيا سيلتوس الجديدة مزايا وعناصر سلامة وتقنيات في غاية التطور على المستوى العالمي بالنسبة لفئة سيارات الدفع الرباعي SUV المتعددة الاستخدامات والمدمجة ، وتفاصيل تصميم مميزة لغطاءالمحرك الطويل، والخطوط والحواف القوية والمتطورة على الصدام الأمامي، والخطوط الحادة المضغوطة في جسم السيارة، إضافة إلى الشبك الأمامي الواسع ، بالإضافة إلى الاكصدام الخلفي المزود بعادم صوت معدني جميل.
كما تم تزويد كيا سيلتوس الجديدة بمصابيح LED أمامية وخلفية مصممة بشكل معقد ومتطور للغاية، ومؤشرات ثلاثية الأبعاد متعددة الطبقات تجعل سيارة كيا سيلتوس واضحة تمامًا أينما كانت، فقد تم تزويد السيارة أيضًا بمصابيح LED خاصة بذلك ، كما تتمتع بجنوط سبائك الألومنيوم المنحوتة بدقة مقاس 16 أو 17 أو 18 بوصة.
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التعليقات على تعرف على مواصفات وأسعار كيا سيلتوس الجديدة بالسعودية.. صور
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