فى 5 خطوات.. تخلصى من البطن بعد الولادة فى أقل من شهر

آخر الأخباراخبار منوعة › فى 5 خطوات.. تخلصى من البطن بعد الولادة فى أقل من شهر

صورة الخبر: فى 5 خطوات.. تخلصى من البطن بعد الولادة فى أقل من شهر
فى 5 خطوات.. تخلصى من البطن بعد الولادة فى أقل من شهر

نشرت الدكتورة سهام سوقية منشور عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك، والذى يوضح أهم الخطوات التى يجب اتباعها بعد الولادة للتخلص من البطن.

على المرأة التي تنتظر أسبوعين إلى شهر بعد الولادة القيصرية

الخطوة الأولى التدليك:
حيث إن التدليك له دور كبير في التخلص من الدهون

وينصح بوضع الزيوت الطبيعية على البطن مثل زيت اللوز وزيت الزيتون

الخطوة الثانية عليكِ اتباع حمية غذائية:
1- تناول الطعام الصحي

2- الابتعاد عن الأطعمة الدهنية والسكريات

3- الحرص على الإكثار من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة
لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة للجسم

ولأنها تحتوي على الألياف التي توفر الشعور بالشبع

الخطوة الثالثة الرضاعة الطبيعية:
تساهم الرضاعة الطبيعية في حرق كثير من السعرات الحرارية وانقاص الوزن

وسوف تكون المرأة في رضاعة الطفل لمدة 6 أشهر على الأقل لتساعد في التخلص من الدهون

الخطوة الرابعة أهمية ممارسة الرياضة:
لا بد من ممارسة الرياضة ولكن اختيار التمارين التي تناسب هذه المرحلة والوضع الصحي

نحن ننصح بممارسة رياضة المشي

فان المرأة أن تمارسها ثلاث مرات أسبوعيًا على الأقل

وقد كان الطفل عائقًا لك في يمكن أن تصطحبيه بالعربة الخاصة به

أما التمرينات الرياضية التي يمكن حملها خلال الشهر الأول من الحمل لحين التئام الجرح

الخطوة الخامسة شرب كميات كافية من الماء:

لن يحافظ شرب الماء على توازن السوائل

بل له دور كبير في حرق الدهون

نحن ننصح أن تشرب المرأة بعد الولادة

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فى 5 خطوات.. تخلصى من البطن بعد الولادة فى أقل من شهر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
80540

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435180%2F%25D9%2581%25D9%2589%2D5%2D%25D8%25AE%25D8%25B7%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AA%2D%25D8%25AA%25D8%25AE%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%2589%2D%25D9%2585%25D9%2586%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B7%25D9%2586%2D%25D8%25A8%25D8%25B9%25D8%25AF%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A9%2D%25D9%2581%25D9%2589%2D%25D8%25A3%25D9%2582%25D9%2584%2D%25D9%2585%25D9%2586%2D%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager