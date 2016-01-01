

فى 5 خطوات.. تخلصى من البطن بعد الولادة فى أقل من شهر فى 5 خطوات.. تخلصى من البطن بعد الولادة فى أقل من شهر

نشرت الدكتورة سهام سوقية منشور عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك، والذى يوضح أهم الخطوات التى يجب اتباعها بعد الولادة للتخلص من البطن.



على المرأة التي تنتظر أسبوعين إلى شهر بعد الولادة القيصرية



الخطوة الأولى التدليك:

حيث إن التدليك له دور كبير في التخلص من الدهون

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وينصح بوضع الزيوت الطبيعية على البطن مثل زيت اللوز وزيت الزيتونالخطوة الثانية عليكِ اتباع حمية غذائية:1- تناول الطعام الصحي2- الابتعاد عن الأطعمة الدهنية والسكريات3- الحرص على الإكثار من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملةلأنها غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة للجسمولأنها تحتوي على الألياف التي توفر الشعور بالشبعالخطوة الثالثة الرضاعة الطبيعية:تساهم الرضاعة الطبيعية في حرق كثير من السعرات الحرارية وانقاص الوزنوسوف تكون المرأة في رضاعة الطفل لمدة 6 أشهر على الأقل لتساعد في التخلص من الدهونالخطوة الرابعة أهمية ممارسة الرياضة:لا بد من ممارسة الرياضة ولكن اختيار التمارين التي تناسب هذه المرحلة والوضع الصحينحن ننصح بممارسة رياضة المشيفان المرأة أن تمارسها ثلاث مرات أسبوعيًا على الأقلوقد كان الطفل عائقًا لك في يمكن أن تصطحبيه بالعربة الخاصة بهأما التمرينات الرياضية التي يمكن حملها خلال الشهر الأول من الحمل لحين التئام الجرحالخطوة الخامسة شرب كميات كافية من الماء:لن يحافظ شرب الماء على توازن السوائلبل له دور كبير في حرق الدهوننحن ننصح أن تشرب المرأة بعد الولادة