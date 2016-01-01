

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. ودرجات الحرارة في جميع المحافظات حالة الطقس اليوم الأربعاء.. ودرجات الحرارة في جميع المحافظات

يميل طقس اليوم الأربعاء، إلى الدفء نهارا وسيكون شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلًا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، كما يكون الطقس اليوم معتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.



ونشر موقع "بي بي سي نيوز" أنه من المتوقع أن يكون الطقس اليوم حارًا نهارا مائلًا للبرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب الصعيد، مع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى تصل إلى متوسطة فى الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، كما تنشط الرياح فى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوبه، تكون معتدلة إلى نشطة فى الوجه البحرى.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

قد يعجبك أيضا...

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر :الصغرى العظمى:القاهرة 12 25شبين الكوم 12 25طنطا 11 24دمنهور 12 24الإسكندرية 13 24بلطيم 12 23مطروح 12 21السلوم 11 21سيوة 07 23بورسعيد 14 22دمياط 14 21الزقازيق 12 25الإسماعيلية 11 24السويس 12 24العريش 10 20رفح 10 20رأس سدر 13 25نخل 08 25نويبع 18 27طابا 13 24كاترين 11 26الطور 15 26شرم الشيخ 17 31الغردقة 16 29مرسى علم 15 29الفيوم 14 31بنى سويف 14 31المنيا 14 31أسيوط 12 32سوهاج 14 31قنا 15 32الأقصر 16 35أسوان 17 34أبوسمبل 19 35الوادى الجديد 16 33شلاتين 17 32أبو رماد 16 30حلايب 18 31رأس حدربة 16 26