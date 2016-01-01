قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد اليوم الأربعاء بعض المناطق في القاهرة ومحافظات الوجه البحرى أمطار خفيفة، على ان تكون متوسطة على السواحل الشمالية والغربية.
وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى المصرية وقناة اون، أن طقس اليوم يشهد أيضا نشاطا خفيفا للرياح، مشيرا إلى ان حالة عدم الاستقرار في الطقس سوف تبدأ من غد الخميس، وسوف يكون هناك فرص لسقوط الأمطار سوف تكون متوسطة إلى غزيرة خاصة مع تقدم ساعات النهار في أغلب المحافظات.
وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، إلى أن سقوط الأمطار بغزارة متوقع أن يكون يومى الخميس والجمعة بالإضافة إلى نشاط الرياح سوف يكون مثيرا للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.
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التعليقات على الأرصاد: أمطار غزيرة على القاهرة والمحافظات يومى الخميس والجمعة "فيديو"
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