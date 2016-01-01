الأرصاد: أمطار غزيرة على القاهرة والمحافظات يومى الخميس والجمعة "فيديو"



أمطار غزيرة على القاهرة والمحافظات أمطار غزيرة على القاهرة والمحافظات



قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد اليوم الأربعاء بعض المناطق في القاهرة ومحافظات الوجه البحرى أمطار خفيفة، على ان تكون متوسطة على السواحل الشمالية والغربية.



وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى المصرية وقناة اون، أن طقس اليوم يشهد أيضا نشاطا خفيفا للرياح، مشيرا إلى ان حالة عدم الاستقرار في الطقس سوف تبدأ من غد الخميس، وسوف يكون هناك فرص لسقوط الأمطار سوف تكون متوسطة إلى غزيرة خاصة مع تقدم ساعات النهار في أغلب المحافظات.



وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، إلى أن سقوط الأمطار بغزارة متوقع أن يكون يومى الخميس والجمعة بالإضافة إلى نشاط الرياح سوف يكون مثيرا للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.

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وفيما توقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضًا طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح نشطة.وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا معتدلاً نهارًا بارد ليلاً، وشبورة صباحًا والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلاً، والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقس حار نهارًا شديد البرودة ليلاً وشبورة صباحًا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلاً، والرياح نشطة .