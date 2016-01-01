

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر.. صور أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر.. صور

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغييرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات خصوصا بعد التخفيضات الأخيرة، ونستعرض في التقرير التالي أسعار هيونداي في مصر أمس الثلاثاء، بعد إعلانها لتخفيض هيونداي كريتا بقيمة 10.000 جنيه.



أسعار هيونداي

هيونداي i10 2020

أسعار hyundai i10 تبدأ من 229.900 جنيه حتى 249.900 جنيه لأعلى فئة GLS.



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