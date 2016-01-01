أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر.. صور

آخر الأخبارأخبار السيارات › أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر.. صور

صورة الخبر: أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر.. صور
أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر.. صور

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغييرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات خصوصا بعد التخفيضات الأخيرة، ونستعرض في التقرير التالي أسعار هيونداي في مصر أمس الثلاثاء، بعد إعلانها لتخفيض هيونداي كريتا بقيمة 10.000 جنيه.

أسعار هيونداي
هيونداي i10 2020
أسعار hyundai i10 تبدأ من 229.900 جنيه حتى 249.900 جنيه لأعلى فئة GLS.

‬‎

هيونداي توسان 2020
سعر hyundai Tucson يبدأ من 400.000 جنيه حتى 560.000 جنيه لأعلى فئة.

هيونداي النترا
أسعار hyundai elantra ad تبدأ من 299.900 جنيه حتى 432.900 جنيه لأعلى فئة.

هيونداي النترا 2020
أسعار hyundai elantra hd تبدأ من 239.900 جنيه حتى 267.900 جنيه لأعلى فئة.

‬‎
hyundai creta
أسعار هيونداي كريتا 2020 تبدأ من 333.000 جنيه حتى 408.000 جنيه لأعلى فئة.
بتخفيض 10.000 جنية بدلا من 343.000 جنيه حتى 418.000 جنيه لأعلى فئة.

accent hci 2020
أسعار accent hci تبدأ من 259.900 جنيه حتى 339.900 جنيه لأعلى فئة.

hyundai h1
هونداي h1 بسعر 575.000 جنيه.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر.. صور

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
25267

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435177%2F%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%2D%25D9%2587%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%258A%2Dhyundai%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2585%2D%25D9%2581%25D9%258A%2D%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1%2D%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager