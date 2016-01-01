ترامب: ليست لدي أعراض كورونا والفيروس سيرحل

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اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه خال من أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا، فيما حاول طمأنة الأمريكيين وسط تنامي المخاوف من هذا تفشيه، قائلا إنه المرض سيرحل.

وذكر ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها مساء الثلاثاء في الكابيتول بعد اجتماع عقده مع أعضاء مجلس الشيوخ، أنه خضع لفحص طبيب البيت الأبيض، وتم تأكيد الخلو من أي أعراض للفيروس لديه، معتبرا أنه لا داعي أن يجري فحصا خاصا بفيروس كورونا.

وقال ترامب: "لا أعتقد أن هذا الأمر (إجراء الفحص) له أهمية كبيرة. يمكنني إجراء الفحص، لكنني لا أشعر أن هناك أي سبب. أشعر نفسي جيدا جدا".

وتوجه ترامب إلى المواطنين الأمريكيين ناصحا إياهم "بالتوخي بالهدوء"، وحاول طمأنتهم بالقول إن "الفيروس سيرحل".

وسبق أن دعا ترامب مرارا إلى عدم الدخول في حالة هلع بسبب انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن "الإنفلونزا العادية" تقتل أكثر بكثير من الأمريكيين مقارنة مع هذه السلالة.

وحتى مساء الثلاثاء الحالي سجلت في الولايات المتحدة 773 إصابة بفيروس كورونا المستجد الذي ينحدر من الصين، بما في ذلك 28 حالة وفاة.

المصدر: وكالات

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