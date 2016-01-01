اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه خال من أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا، فيما حاول طمأنة الأمريكيين وسط تنامي المخاوف من هذا تفشيه، قائلا إنه المرض سيرحل.
وذكر ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها مساء الثلاثاء في الكابيتول بعد اجتماع عقده مع أعضاء مجلس الشيوخ، أنه خضع لفحص طبيب البيت الأبيض، وتم تأكيد الخلو من أي أعراض للفيروس لديه، معتبرا أنه لا داعي أن يجري فحصا خاصا بفيروس كورونا.
وقال ترامب: "لا أعتقد أن هذا الأمر (إجراء الفحص) له أهمية كبيرة. يمكنني إجراء الفحص، لكنني لا أشعر أن هناك أي سبب. أشعر نفسي جيدا جدا".
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التعليقات على ترامب: ليست لدي أعراض كورونا والفيروس سيرحل
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