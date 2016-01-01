إصابة نجم عالمي بـ كورونا.. تفاصيل

آخر الأخبارعلم وتقنية › إصابة نجم عالمي بـ كورونا.. تفاصيل

صورة الخبر: إصابة نجم عالمي بـ كورونا.. تفاصيل
إصابة نجم عالمي بـ كورونا.. تفاصيل

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن خضوع النجم العالمي دانيال رادكليف لتحاليل طبية من أجل التأكد من إصابته بفيروس كورونا.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، في تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، إن نتيجة التحليل جاءت إيجابية، أي أنه مصاب بـ كورونا.

ويعد دانيال رادكليف هو أول فنان في العالم يصاب بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم أجمع وأدى إلى وفاة الآلاف.

وكان رادكليف أعلن مؤخرا اعتذاره عن عدم المشاركة في فيلم جديد من سلسلة Harry Potter.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إصابة نجم عالمي بـ كورونا.. تفاصيل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
55867

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435174%2F%25D8%25A5%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A9%2D%25D9%2586%25D8%25AC%25D9%2585%2D%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%258A%2D%25D8%25A8%25D9%2580%2D%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7%2D%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%258A%25D9%2584&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager