كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن خضوع النجم العالمي دانيال رادكليف لتحاليل طبية من أجل التأكد من إصابته بفيروس كورونا.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، في تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، إن نتيجة التحليل جاءت إيجابية، أي أنه مصاب بـ كورونا.
ويعد دانيال رادكليف هو أول فنان في العالم يصاب بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم أجمع وأدى إلى وفاة الآلاف.
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التعليقات على إصابة نجم عالمي بـ كورونا.. تفاصيل
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