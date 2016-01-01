أعلن سلاح الجو الباكستاني تحطم طائرة مقاتلة من طراز إف-16 تابعة للقوات الجوية الباكستانية، بالقرب من شكارباريان في غسلام آباد، صباح اليوم الأربعاء.
ووفقا لموقع "جيو" الباكستاني، قامت الشرطة الباكستانية ومسؤولو الإنقاذ بتطويق موقع التحطم.
وتحاول جهود الإنقاذ احتواء النيران المشتعلة في الموقع. ووفقا للمصادر، تحطمت الطائرة بالقرب من غابة تشاندتارا الواقعة في المنطقة.
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التعليقات على شاهد.. تحطم طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الباكستانية
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