

شاهد.. تحطم طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الباكستانية شاهد.. تحطم طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الباكستانية

أعلن سلاح الجو الباكستاني تحطم طائرة مقاتلة من طراز إف-16 تابعة للقوات الجوية الباكستانية، بالقرب من شكارباريان في غسلام آباد، صباح اليوم الأربعاء.



ووفقا لموقع "جيو" الباكستاني، قامت الشرطة الباكستانية ومسؤولو الإنقاذ بتطويق موقع التحطم.



وتحاول جهود الإنقاذ احتواء النيران المشتعلة في الموقع. ووفقا للمصادر، تحطمت الطائرة بالقرب من غابة تشاندتارا الواقعة في المنطقة.

وقالت القوات الجوية إن الطائرة عندما تحطمت كانت تقوم بتدريبات روتينية لاستعراض مفترض اجراؤه في 23 مارس الجاري.ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات في الحادث.واضافت القوات الجوية الباكستانية أنه قد تم إصدار أمر بفتح تحقيق لتحديد سبب الحادث.



