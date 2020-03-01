استقرت أسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء، بعد حالة من التذبذب شهدتها السوق المحلية والأسواق العالمية، حيث تراجع بقيمة بلغت جنيها واحدا أمس، الثلاثاء، وارتفع أمس الأول، الاثنين، بنحو 8 جنيهات.
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا، 728 جنيها والجرام من عيار 24 الأغلى فئة نحو 833 جنيها.
سعر الذهب في مصر
سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا 728 جنيها مقابل 730 جنيها أمس، الثلاثاء.
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التعليقات على عيار 21 يسجل 728 جنيها.. أسعار الذهب اليوم في مصر
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