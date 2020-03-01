

عيار 21 يسجل 728 جنيها.. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 يسجل 728 جنيها.. أسعار الذهب اليوم في مصر

استقرت أسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء، بعد حالة من التذبذب شهدتها السوق المحلية والأسواق العالمية، حيث تراجع بقيمة بلغت جنيها واحدا أمس، الثلاثاء، وارتفع أمس الأول، الاثنين، بنحو 8 جنيهات.



وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا، 728 جنيها والجرام من عيار 24 الأغلى فئة نحو 833 جنيها.



سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا 728 جنيها مقابل 730 جنيها أمس، الثلاثاء.

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سعر الذهب اليوموسجلت أسعار الذهب في مصر لجرام عيار 18 نحو 625 جنيها مقابل 626 جنيها أمس.وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 486 جنيها في تعاملات اليوم، مقابل 487 جنيها أمس.سعر الذهب الآنوسجلت أسعار الذهب في مصر لجرام عيار 18 نحو 625 جنيها وعيار 14 الأقل فئة نحو 486 جنيها.ووصل سعر كيلو الذهب لنحو 833.143 ألف جنيه، وأوقية الذهب نحو 25.911 ألف جنيه والجنيه الذهب نحو 5832 جنيها.