عيار 21 يسجل 728 جنيها.. أسعار الذهب اليوم في مصر

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › عيار 21 يسجل 728 جنيها.. أسعار الذهب اليوم في مصر

صورة الخبر: عيار 21 يسجل 728 جنيها.. أسعار الذهب اليوم في مصر
عيار 21 يسجل 728 جنيها.. أسعار الذهب اليوم في مصر

استقرت أسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء، بعد حالة من التذبذب شهدتها السوق المحلية والأسواق العالمية، حيث تراجع بقيمة بلغت جنيها واحدا أمس، الثلاثاء، وارتفع أمس الأول، الاثنين، بنحو 8 جنيهات.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا، 728 جنيها والجرام من عيار 24 الأغلى فئة نحو 833 جنيها.

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا 728 جنيها مقابل 730 جنيها أمس، الثلاثاء.

سعر الذهب اليوم
وسجلت أسعار الذهب في مصر لجرام عيار 18 نحو 625 جنيها مقابل 626 جنيها أمس.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 486 جنيها في تعاملات اليوم، مقابل 487 جنيها أمس.

سعر الذهب الآن
وسجلت أسعار الذهب في مصر لجرام عيار 18 نحو 625 جنيها وعيار 14 الأقل فئة نحو 486 جنيها.

ووصل سعر كيلو الذهب لنحو 833.143 ألف جنيه، وأوقية الذهب نحو 25.911 ألف جنيه والجنيه الذهب نحو 5832 جنيها.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عيار 21 يسجل 728 جنيها.. أسعار الذهب اليوم في مصر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
86901

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435172%2F%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B1%2D21%2D%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25AC%25D9%2584%2D728%2D%25D8%25AC%25D9%2586%25D9%258A%25D9%2587%25D8%25A7%2D%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B0%25D9%2587%25D8%25A8%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2585%2D%25D9%2581%25D9%258A%2D%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager