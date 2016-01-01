تصفيات أمم أفريقيا مهددة بالإيقاف والسبب مجموعة مصر

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صورة الخبر: كأس الامم الإفريقية
كأس الامم الإفريقية

قررت وزارة الرياضة والثقافة الكينية في بيان رسمي لها منع أي بعثة رياضية من السفر خارج البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وجاء بيان وزارة الرياضة الكينية كالتالي:
بعد تفشي فيروس كورونا، قررت الحكومة وضع بعض الضوابط للتعامل مع الموقف الحالي بشكل يؤمن البلد.

وعلى ضوء ذلك تعلم الوزارة الجميع بأنه لن يمكن لأي بعثة السفر للمشاركة في أي حدث دولي حتى يحدث أي جديد ويسري ذلك القرار لمدة شهر...نُقدر دعمكم المستمر.

جدير بالذكر أن منتخب كينيا من المقرر أن يشارك في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية في المجموعة السابعة، ويقع منتخب كينيا برفقة منتخبنا المصري،توجو منتخب جزر القمر.

المصدر: elbalad

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