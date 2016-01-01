كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن مرض مؤمن زكريا، المهاجم السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
وقال عمر ربيع ياسين، عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، إن سبب مرض مؤمن زكريا إصابته بحمى تعرض لها خلال تواجده مع الأهلي في إحدى الدول الأفريقية حسبما ذكر تقرير الطبيب الأمريكي المعالج له خارج البلاد.
وأوضح "مؤمن زكريا يحتاج إلى 10 آلاف دولار شهريًا تكاليف العلاج، حتى يتسلم اللاعب حقن مقابل هذا المبلغ شهريًا من السفارة الأمريكية في مصر".
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التعليقات على يحتاج لـ حقن بـ 10 آلاف دولار شهريا.. إعلان تفاصيل وسبب مرض مؤمن زكريا الغامض
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