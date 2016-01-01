أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء غد على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ18 في مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.
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التعليقات على 18 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة.. ووجه جديد في المعسكر
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