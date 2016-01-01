18 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة.. ووجه جديد في المعسكر



18 لاعبا في قائمة الأهلي 18 لاعبا في قائمة الأهلي

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء غد على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ18 في مسابقة الدوري الممتاز.



وجاءت قائمة الفريق كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

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خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد هاني – أيمن أشرف – محمود وحيد – أحمد فتحيخط الوسط: أليو ديانج –وليد سليمان – حسين الشحات – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسام عاشور – عربي بدر.خط الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي.