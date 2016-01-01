سرير أطفال .. أشكال و تصميمات غير تقليدية

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سرير اطفال يعتبر من اكثر الاشياء التى تهتم بها الام عند شراء اثاث المنزل، فيعد سرير اطفال من الامور التى تشغل بال الكثير .



وذلك لأن كل ام ترغب فى توفير الراحة لأبنائها وشراء سرير اطفال يتناسب معهم و يجعلهم يشعرون بالراحة وعدم الارق عند النوم، بالاضافة إلى اختيار سرير اطفال متناسق مع ديكورات الغرفة.



سرير اطفال ايكيا

تبحث دائما كل ام على راحة ابنائها ولأن سرير الاطفال من الاشياء المهمة فى غرفة الطفل فتهتم الأم عند اختيار سرير طفلها باختيار الخامات والاثاث الذى يجعلها مطمئنة عند نوم الطفل على سريره بالاضافة إلى اختيار التصميمات الامنه والتى تضفى جمالا ايضا على غرفة طفلها .

سرير اطفال بناتيتميز سرير اطفال بنات بالعديد من التصميمات العصرية والألوان، فتهتم دائما البنات بأختيار اثاث غرفهم و بالاخص التسريحةو السرير، وسرير اطفال بنات يتميز بأشكاله العديدةو رسوماته الخلابه المستوحاه من عالم ديزنى، فيفضل عند اختيار سرير اطفال بنات الاعتماد على التصميمات ذات الرسومات الملفته والألوان الجذابة مثل درجات اللون الروز حتى تنال إعجاب أطفالك و تجعلهم يعشقون غرفتهن.سرير اطفال خشبيعتبر سرير اطفال خشب من انسب الأنواع التى تتلائم مع غرفة طفلك، ولم يمثل خطورة على صحته على عكس الخامات الأخرى التى يمكن أن تؤدى إلى اصابة طفلك بالجروح،كما يتميز سرير اطفال خشب بأنه من الأنواع التى تضفى جمالا خاصا على غرفة نوم طفلك، فيحتاج الطفلفى الشهور الأولى من عمره إلى سرير، فيمكنك الاستعانة بتصميمات سرير اطفال خشب فهم من افضل الاختيارات لطفلك.سرير اطفال دورينسرير دورين من قطع الاثاث العملية التى تتناسب مع مختلف المساحات بالإضافة إلى أن كثرت فى الاونة الأخيرة اشكال و تصميمات سرير اطفال دورين التى تتناسب مع مختلف الاذواق، و يضفى سرير اطفال دورين جمالا على غرفة اطفالك ويجعلها غير تقليدية، كما يتناسبسرير اطفال دورين مع الغرف ذات المساحات الصغيرة و يخلصك من مشكلة المساحات الصغيرة التى اصبحت تؤرق الكثير من الأسر.سرير اطفال حديديتميز سرير اطفال حديد بأنه يضن راحة طوال الليل لطفلك، بالإضافة إلى وجهتها المباشرة ، كما ان سرير اطفال حديد يساعد على خلق إطلالة غير تقليدية داخل غرفة طفلك، كما ان يمكنك أن يكون تصميم سرير اطفال حديد مستطيل او مستدير او نصف دائري او بيضاوي فيختلف على حسب رغبة كل فرد، و لكن على الرغم من كل هذه المميزات إلا أن يشكل سرير اطفال حديد خطرا على طفلكوذلك لأن سرير اطفال حديد يكون لها زاوية حادة من شأنها ان تؤذى طفلك.سرير اطفال كباراطفال كبار يكون لديهم وعيا كبيرا عند اختيار غرفتهم،فيفضل دائما نعظم الاطفال الكبار الاعتماد على الغرف الملونة التى تجذب الانظار وتجعلهم يعشقون غرفتهم، ويعد سرير اطفال كبار من اكثر الاشياء التى يهتم بها الطفل عند اختيار الغرفة، فأصبح بأمكان كل ام أن تنفذ لأطفالها الأشكال و الرسومات المفضلة لدى طفلها على سرير اطفال كبار.سرير اطفال 2020مع حلول عام 2020 ظهرت الكثير من التصميمات والديكورات الجديدة و الغير تقليدية، ومن ضمنها سرير اطفال 2020، وقد سيطرت الألوان الهادئة و الجذابة على تصميمات سرير اطفال 2020، بالأضافة إلى الاشكال البسيطة و الغير مبالغ بها،مما يجعل الأطفال يشعرون بالراحة و الهدوء عند النوم اوالجلوس على السرير.











