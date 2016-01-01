طريقة عمل الوافل بأسهل الخطوات



الوافل الوافل

الوافل من المعجنات الشهية التي يعشق تناولها الصغار والكبار،ونقدم لك طريقة عمل الوافل من مطبخ الشيف منال العالم بأسهل الخطوات وأقل المكونات.



مقادير الوافل

2حبة كبيرة بيض

1ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

1/2كوب زيت ذرة

1 كوب حليب

1 ملعقة كبيرة سكر

2 كوب دقيق

1/2 1ملعقة كبيرة بيكنج باودر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

لتقديم الوافل منال العالم

سكر ناعم بودرة



طريقة التحضير الوافل

-احضري شواية الوافل الكهربائية سخني الشواية.

-في طبق عميق ضعي البيض والفانيليا باستعمال مضرب شبك يدوي قلبي البيض إلى أن يختلط.

-أضيفي الزيت ، الحليب والسكر وقلبي إلى أن يذوب السكر.

-اضيفي الدقيق ،البيكنج باودر والملح باستعمال ملعقة بلاستيكية عريضة قلبي إلى أن تختلط المواد.

-باستعمال مغرفة عميقة اسكبي مقدار من خليط الوافل في الشواية لتملئي ثلثيها.انتظري لعدة ثواني ثم اقفلي الغطاء. دعي الوافل لعدة دقائق إلى أن يصبح ذهبي اللون.

-ضعي الوافل في طبق التقديم

-انثري السكر ثم قدميه.

