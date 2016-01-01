هنتغدى إيه النهاردة .. دجاج كرسبي ستربس مع الأرز البسمتي



دجاج كرسبي دجاج كرسبي

تعد وجبة الغداء من الوجبات التى تحرص ربات المنزل على التغيير بشكل دائم فيها، وتحتاج أجسام الأطفال إلى التنويع في الأكلات، خاصة في السن الصغيرة، لاستكمال النمو وتقوية العظام، لذا يحتاج جسم الطفل إلى المزيد من الأكلات والأطباق الصحية الشهية، وكذلك الكبار.



إليكي طريقة عمل دجاج كرسبي ستربس مع الأرز البسمتي الشهي ..



أولًا دجاج كرسبي ستربس

مدة التحضير : نصف ساعة

الكمية : يكفي 4 أفراد

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مكونات دجاج كرسبي ستربس :نصف كيلو بانيهنصف كوب كورن فليكسنصف كوب بقسماط مطحوننصف كوب دقيق3 بيضاتملعقة خلملح و فلفل اسودملعقة ثوم بودرةزيت للقليطريقة عمل دجاج كرسبي ستربس :بعد تنظيف قطع البانيه قومي بتقطيعها أصابع متوسطة الحجمفي وعاء اخلطي الدقيق مع البقسماط المطحون مع الكورن فليكس المطحونضيفي الملح و الفلفل والثوم بودرةاخفقي 3 بيضات مع ملعقة خل في وعاء اخرقومي بغمس أصابع الدجاج في البيض ثم اغمسيها في خليط الدقيق والبقسماطاتركي أصابع الدجاج في الثلاجة لمدة ساعة قبل القليبعد ساعة سخني الزيت ثم اقلي أصابع الدجاج حتى تصبح ذهبية اللون .ثانيًا الأرز البسمتي :مدة التحضير : 45 دقيقةالكمية : تكفي لـ 3 أفرادمكونات الأرز البسمتي :3 أكواب أرز بسمتيمرقة دجاجثمرة بصلثوم بودرةزيت ذرةملعقة كركمملعقة ملحطريقة عمل الأرز البسمتي :- شوحي البصل المفروم في زيت الذرة حتى يذبل لونه- ضيفي التوابل للبصل وقلبي الخليط- أذيب 2 مكعب مرقة دجاج في 3 أكواب ماءضيفي خليط الماء والمرقة على البصل والبهارات واتركيها تغلي 5 دقائق- ضيفي الأرز البسمتي للخليط واتركيه ينضج على نار هادئة .