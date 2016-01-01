احم نفسك من تسوس الأسنان بمضمضة طبيعية



احم نفسك من تسوس الأسنان احم نفسك من تسوس الأسنان

كشف موقع بولد سكاى عن أسرع طريقة للتخلص من التهابات اللثة وتعقيم الفم، والوقاية من تسوس الأسنان ،وتعتبر بمثابة مضمضة طبيعية للفم لن تكلفك الكثير .



وفقا لما كشفه موقع بولد سكاى الهندى الشهير فإن "الماء والملح ، أفضل مطهر ومعقم للثة ،الملح يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومطهر يقلل من الألم والتورم.



يساعد شطف الفم بالماء المالح في القضاء على البكتيريا الضارة التي تسبب نزف اللثة.

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طريقة الاستعمال :أضف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء.ضع الماء المالح داخل الفم لبضع دقائق عبر "مضمضته" ثم بصقه.كرر هذا عدة مرات في اليوم.