السعودية تحمل إيران مسؤولية تفشي فيروس كورونا في المملكة

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فيروس كورونا

دان مجلس الوزراء السعودي، "سلوك إيران غير المسؤول" لتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيه الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأكد المجلس خلال اجتماع أن "السلوك الإيراني" يشكل "خطرا صحيا يهدد السلامة، ويقوض الجهود الدولية لمكافحة الفيروس، وتتحمل إيران بموجبه المسؤولية المباشرة وما تسببه ذلك من تفشي الإصابة بالفيروس".

المصدر: (واس)

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