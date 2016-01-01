بدون جراحة.. طرق منزلية سريعة للتخلص من البواسير

هل تبحثين عن حل سحرى للبواسير إذا تُركت دون علاج؟ إذا كنتِ تبحثين عن العلاج المناسب والسريع للبواسير يمكنك أن تجدي حلا سريعا وفعالا من مطبخك، إليك أبرز العلاجات يقدمها موقع "برايت سايد".
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يعد أفضل علاج للبواسير استخدام عبوات الثلج على البواسير لتخفيف الألم والالتهابات، وإن وضع كيس ثلج أثناء الجلوس يمكن أن يساعد في تخدير الألم وتقليل التورم بشكل مؤقت ويمكنك لف الجليد في منشفة صغيرة لتجنب تلف الجلد وترك كيس الثلج لمدة 15 دقيقة وتكرر العملية كل ساعة.
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