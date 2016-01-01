بدون جراحة.. طرق منزلية سريعة للتخلص من البواسير

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صورة الخبر: البواسير
البواسير

هل تبحثين عن حل سحرى للبواسير إذا تُركت دون علاج؟ إذا كنتِ تبحثين عن العلاج المناسب والسريع للبواسير يمكنك أن تجدي حلا سريعا وفعالا من مطبخك، إليك أبرز العلاجات يقدمها موقع "برايت سايد".

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يعد أفضل علاج للبواسير استخدام عبوات الثلج على البواسير لتخفيف الألم والالتهابات، وإن وضع كيس ثلج أثناء الجلوس يمكن أن يساعد في تخدير الألم وتقليل التورم بشكل مؤقت ويمكنك لف الجليد في منشفة صغيرة لتجنب تلف الجلد وترك كيس الثلج لمدة 15 دقيقة وتكرر العملية كل ساعة.

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على الجانب الآخر وفقا لموقع مايوكلينك في الحالات التي لا تكفي فيها العلاجات البسيطة أو يكون الألم كبيرًا جدًا، قد توفر الأدوية والكريمات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية بعض الراحة.

الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية)، مثل اسيتامينوفين أو ايبوبروفين قد تساعد، يمكن أن يوفر تطبيق الكريمات على الجلد التي تحتوي على مكونات مثل الهيدروكورتيزون راحة مؤقتة أيضًا.

المصدر: موقع "برايت سايد"

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