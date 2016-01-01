للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم

هل ترغبين في معرفة أحدث ديكورات غرف نوم وإضافة لمسة عصرية لها، حيث أصبحت ديكورات غرف نوم من أهم ديكورات المنزل العصري الحديث، ولا يخلو أي منزل الآن من عمل ديكورات غرف نوم، نظرًا للشكل الرائع والأنيق الذي يبدو عليه المنزل عند عملها؟ فيما يلي سنقوم بتجميع أبرز ديكورات غرف نوم العصرية والحديثة لعام 2020.
ديكورات جبس غرف نوم
وتتنوع أشكال ديكورات جبس غرف النوم، حيث تضيف لمسة خاطفة للأنفاس، خصوصًا مع الأفكار والابتكارات التي ظهرت مؤخرا من قبل مهندسي الديكور، ومن أبرز أنماط تصاميم ديكورات جبس غرف نوم.
1- ديكورات جبس للأسقف:
ومن أهم ديكورات جبس غرف نوم المنزل هو السقف، حيث اهتم مصممو الديكور بإضافة المزيد من الأشكال المبتكرة والعصرية لتعطي لمسة فنية وجمالية لغرف النوم، ومنها: الجبسوم بورد، السقف المعلق، وتصاميم بسيطة من الجبس، ولكن يتم اللعب بالأضواء لتعطي لمسة ساحرة ورومانسية على الغرفة.
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