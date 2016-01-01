3 حيل لإطالة الشعر بسرعة

لجعل شعرك يطول سريعا إليك بعض الحيل التي يمكن القيام بها بسهولة في المنزل بدون أدوات خاصة وسوف يحولك إلى Rapunzel.
1. استخدام فيتامين ب 12.
إذا كنت غير قادر على نمو شعرك ، فقد لا يكون لديك ما يكفي من فيتامين ب 12 . انها مهمة لنمو الشعر وصحة الشعر . يمكن أن يكون نقص B-12 هو السبب وراء الشعر الجاف والرقيق والهش. تحتاج فروة الرأس أيضًا إلى فيتامين ب 12 ، وإلا فقد تحدث حكة أو حتى قشرة الرأس. لذلك ، يمكنك محاولة إضافة B-12 لتطبيع مستوياته في جسمك. لكن من الأفضل استشارة الطبيب أولًا.
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