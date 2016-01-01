

3 حيل لإطالة الشعر بسرعة 3 حيل لإطالة الشعر بسرعة

لجعل شعرك يطول سريعا إليك بعض الحيل التي يمكن القيام بها بسهولة في المنزل بدون أدوات خاصة وسوف يحولك إلى Rapunzel.



1. استخدام فيتامين ب 12.



إذا كنت غير قادر على نمو شعرك ، فقد لا يكون لديك ما يكفي من فيتامين ب 12 . انها مهمة لنمو الشعر وصحة الشعر . يمكن أن يكون نقص B-12 هو السبب وراء الشعر الجاف والرقيق والهش. تحتاج فروة الرأس أيضًا إلى فيتامين ب 12 ، وإلا فقد تحدث حكة أو حتى قشرة الرأس. لذلك ، يمكنك محاولة إضافة B-12 لتطبيع مستوياته في جسمك. لكن من الأفضل استشارة الطبيب أولًا.

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2. تدليك فروة رأسك.سيساعد تدليك الرأس في تحسين الدورة الدموية ، وسوف يتدفق الدم بشكل أفضل إلى بصيلات الشعر وهذا سيحفز نموه. دلكي رأسك بأطراف أصابعك من جميع الجوانب بحركات لطيفة. يمكنك حتى القيام بذلك أثناء غسل شعرك.3. تجفيف شعرك بشكل صحيح.من الأفضل عدم تجفيف الشعر بمنشفة بعد الغسيل. و في أي حال من الأحوال يجب فرك شعرك لأنك يمكن أن تجعل من أكثر هشاشة. بدلا من فرك يمكنك ضغط برفق على منشفة ضد الشعر وإزالة الرطوبة.4. النوم على الوسائد الحريرية.يمكن للسادات القطنية إخراج الرطوبة من شعرك وتجفيفه. ولكن هذا لا يحدث عند استخدام وسادة الحرير . في الوقت نفسه ، يقلل الحرير من الاحتكاك بين الشعر والوسادة ، وبالتالي يقلل من الضرر.