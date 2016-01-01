نقلل منها.. استبدال اللحوم بالمصادر النباتية يحميك من أمراض مزمنة

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استبدال اللحوم بالمصادر النباتية

كشفت دراسة جديدة اجريت مؤخرا من قبل باحثين أمريكيين في جامعة هارفارد، أن مبادلة كميات صغيرة من اللحوم بالبدائل النباتية يمكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى النصف.

وقام الباحثون المشرفون على الدراسة بتحليل النظم الغذائية لـ 37000 من البالغين الأمريكيين، وإيجاد ما إن كان استبدال مصادر البروتين ؟، يمكن أن تساعد الناس على العيش لفترة أطول.

وتابع الباحثون، أنه يمكن استبدال 5 في المائة من السعرات الحرارية الإجمالية للحوم في اليوم، أي حوالي 100 سعرة حرارية بالبدائل النباتية ، كان مرتبطًا بالحد من نسبة الوفاة بـ 50 في المائة تقريبًا،وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشار الباحثون، إلى أنه يمكن الحصول على البروتينات من بدائل اللحوم الحمراء، بما في ذلك المكسرات والفاصوليا والحبوب الكاملة ، تحتوي على مواد مغذية و معادن تعزز الصحة.

وقال الدكتور تشيلي شان من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد ، في علم الأوبئة والوقاية من جمعية القلب الأمريكية، أن تناول كميات كبيرة من اللحوم ارتبط بـ أمراض القلب والسرطان.

وتابع شان، بأن النتائج الأولية للدراسة أكدت أن تناول البروتين النباتي يجعل الأشخاص أقل عرضة بنسبة 27 في المائة للموت والإصابة بأمراض مزمنة، مثل: أمراض القلب التاجية (CHD) ، وهو سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، مقارنةً بالأشخاص الذين تناولوا كميات كبيرة من اللحوم الحمراء.

ومن جانبه، أكد أن البروتينات النباتية تحتوي على عناصر مغذية، مثل: الدهون الصحية والفيتامينات المضادة للأكسدة والمعادن والكيمياء النباتية (المركبات المشتقة من النباتات) ، والتي ترتبط بانخفاض خطر الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان.
وتعتبر اللحوم هي مصدر جيد للبروتين والفيتامينات والمعادن في النظام الغذائي، مثل فيتامين B12 والحديد، ولكن يُنصح بالتحكم في الاستهلاك لأسباب صحية ، مثل زيادة خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، حيث توصي جمعية القلب الأمريكية بأنماط غذائية تشدد على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والدواجن والأسماك والمكسرات وتحد من اللحوم الحمراء والمشروبات السكرية.

المصدر: elbalad

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