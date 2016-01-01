الأرصاد: غدا أمطار متوسطة على الوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 12 درجة



طقس دافئ نهارا طقس دافئ نهارا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد ، أن يشهد غدا الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة الرياح معتدلة إلى نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح نشطة.



وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة صباحا والرياح نشط ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح نشطة .



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.

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ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة .