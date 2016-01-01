يتوقع خبراء هيئة الأرصاد ، أن يشهد غدا الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة الرياح معتدلة إلى نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح نشطة.
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة صباحا والرياح نشط ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح نشطة .
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.
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التعليقات على الأرصاد: غدا أمطار متوسطة على الوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 12 درجة
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