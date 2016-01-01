تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لممرضة إيرانية وهي تبكي وتتوسل إلى المواطنين في المدن الإيرانية بعدم مغادرة منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل، وأعاد نشر الفيديو الصحفي الإيراني المعارض محمد مجيد الأحوازي على صفحته بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، وأوضح أن هذه السيدة في الفيديو تقول: "من فضلكم لا تخرجوا من بيوتكم من الصباح حتى الأن أكثر من 100 حالة من المصابين بفيروس كورونا ماتت أمامي من فضلكم لا تخرجوا من بيوتكم".
ولا يزال فيروس كورونا المستجد يحصد أرواح كبار المسؤوليين في إيران، في الوقت الذى فضح فيه هذا الفيروس حالة التكدس التي تشهدها سجون طهران، حيث ذكر موقع العربية، أن فرزاد تذرى المساعد السياسي السابق للحرس الثوري الإيراني توفى جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق ما أعلنت وكالة "تسنيم" التى ذكرت أن تذرى توفى فى مستشفى "بقية الله" التابع للحرس الثورى فى طهران بعد أيام من إصابته بكورونا.
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التعليقات على ممرضة إيرانية تنهار من البكاء لوفاة 100 مواطن أمامها بفيروس كورونا.. فيديو
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