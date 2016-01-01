ممرضة إيرانية تنهار من البكاء لوفاة 100 مواطن أمامها بفيروس كورونا.. فيديو

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لممرضة إيرانية وهي تبكي وتتوسل إلى المواطنين في المدن الإيرانية بعدم مغادرة منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل، وأعاد نشر الفيديو الصحفي الإيراني المعارض محمد مجيد الأحوازي على صفحته بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، وأوضح أن هذه السيدة في الفيديو تقول: "من فضلكم لا تخرجوا من بيوتكم من الصباح حتى الأن أكثر من 100 حالة من المصابين بفيروس كورونا ماتت أمامي من فضلكم لا تخرجوا من بيوتكم".



ولا يزال فيروس كورونا المستجد يحصد أرواح كبار المسؤوليين في إيران، في الوقت الذى فضح فيه هذا الفيروس حالة التكدس التي تشهدها سجون طهران، حيث ذكر موقع العربية، أن فرزاد تذرى المساعد السياسي السابق للحرس الثوري الإيراني توفى جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق ما أعلنت وكالة "تسنيم" التى ذكرت أن تذرى توفى فى مستشفى "بقية الله" التابع للحرس الثورى فى طهران بعد أيام من إصابته بكورونا.





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وذكرت الوكالة الإيرانية، أن تذري كان من مؤسسي مجلة "صبح صادق" الناطقة باسم ممثل الولى الفقيه "المرشد الأعلى" فى الحرس الثورى وأضافت الوكالة أنه عمل أيضا لفترة ما في جهاز استخبارات الحرس الثورى.يأتي ذلك فيما أعلنت وكالة إيسنا الإيرانية للأنباء، وفاة النائب السابق، وأمين عام حزب الوحدة والتعاون الوطنى، محمد رضا تشمني، جراء إصابته بفيروس كورونا أيضا.وكشفت الوكالة عن سبب غياب رئيس منظمة إدارة الأزمات، إسماعيل نجار، لعدة أيام، هو إصابته بفيروس كورونا، حيث أكد المتحدث باسم المنظمة أن نجار في الحجر الصحي بمنزله بعد تلقيه العلاج لعدة أيام في المستشفى، فيما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أن العدد الإجمالى لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 6566 حالة، بعد تشخيص 743 إصابة جديدة، كما أكدت الوزارة أن عدد الوفيات بسبب الفيروس قفز إلى 194 بعد تسجيل 49 حالة وفاة جديدة بسبب الوباء، وهو أكبر عدد وفيات خلال 24 ساعة في إيران منذ الإعلان الرسمي عن الإصابات الأولى بالمرض في 19 فبراير.https://twitter.com/MohamadAhwaze/status/1237141868577730562