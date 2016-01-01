«ايرباص»: إفريقيا بحاجة لأكثر من 1200 طائرة جديدة

آخر الأخبارعلم وتقنية › «ايرباص»: إفريقيا بحاجة لأكثر من 1200 طائرة جديدة

صورة الخبر: «ايرباص»: إفريقيا بحاجة لأكثر من 1200 طائرة جديدة
«ايرباص»: إفريقيا بحاجة لأكثر من 1200 طائرة جديدة

قالت مجموعة "ايرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات إن "النمو السريع للتوسع الحضري والتجارة والسياحة في قارة أفريقيا سيساهم بشكل ملحوظ في زيادة حركة نقل المسافرين من وإلى أفريقيا بنسبة 5% سنويا على مدار العشرين عاما المقبلة".

وأوضحت المجموعة - في تقرير صدر عنها اليوم الاثنين- أنه في سياق توقعاتها أنه من أجل تلبية نمو الطلب في سوق النقل الجوي فإن أفريقيا ستحتاج إلى أكثر من 1200 طائرة جديدة للركاب ونقل البضائع، مضيفة أنه بحلول عام 2038 سيتضاعف عدد الطائرات العاملة في القارة عما عليه حاليا.

وتوقعت "ايرباص" أيضا في تقريرها حاجة مجال الخدمات الفنية بقطاع الطيران بالقارة لأكثر من 25 ألف شاب، وأيضا إلى ما يقرب من 21 ألف طيار جديد خلال العقدين المقبلين.

وكان ميكائيل هواري مدير ايرباص بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط قد ذكر في تصريحات على هامش قمة (طيران أفريقيا) التي عقدت في أديس أبابا هذا الاسبوع أن: "هدفنا هو توفير أفضل المنتجات والخدمات الراقية، وتطوير الشراكات المستدامة، وتعزيز الإبداع، وإظهار المواهب، وبناء المهارات وتعزيز روح المبادرة في أفريقيا".

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على «ايرباص»: إفريقيا بحاجة لأكثر من 1200 طائرة جديدة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
9905

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435147%2F%25C2%25AB%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B5%25C2%25BB%2D%25D8%25A5%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2582%25D9%258A%25D8%25A7%2D%25D8%25A8%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25A9%2D%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2583%25D8%25AB%25D8%25B1%2D%25D9%2585%25D9%2586%2D1200%2D%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B1%25D8%25A9%2D%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25A9&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager