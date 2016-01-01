

«ايرباص»: إفريقيا بحاجة لأكثر من 1200 طائرة جديدة «ايرباص»: إفريقيا بحاجة لأكثر من 1200 طائرة جديدة

قالت مجموعة "ايرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات إن "النمو السريع للتوسع الحضري والتجارة والسياحة في قارة أفريقيا سيساهم بشكل ملحوظ في زيادة حركة نقل المسافرين من وإلى أفريقيا بنسبة 5% سنويا على مدار العشرين عاما المقبلة".



وأوضحت المجموعة - في تقرير صدر عنها اليوم الاثنين- أنه في سياق توقعاتها أنه من أجل تلبية نمو الطلب في سوق النقل الجوي فإن أفريقيا ستحتاج إلى أكثر من 1200 طائرة جديدة للركاب ونقل البضائع، مضيفة أنه بحلول عام 2038 سيتضاعف عدد الطائرات العاملة في القارة عما عليه حاليا.



وتوقعت "ايرباص" أيضا في تقريرها حاجة مجال الخدمات الفنية بقطاع الطيران بالقارة لأكثر من 25 ألف شاب، وأيضا إلى ما يقرب من 21 ألف طيار جديد خلال العقدين المقبلين.

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وكان ميكائيل هواري مدير ايرباص بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط قد ذكر في تصريحات على هامش قمة (طيران أفريقيا) التي عقدت في أديس أبابا هذا الاسبوع أن: "هدفنا هو توفير أفضل المنتجات والخدمات الراقية، وتطوير الشراكات المستدامة، وتعزيز الإبداع، وإظهار المواهب، وبناء المهارات وتعزيز روح المبادرة في أفريقيا".