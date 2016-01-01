قالت مجموعة "ايرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات إن "النمو السريع للتوسع الحضري والتجارة والسياحة في قارة أفريقيا سيساهم بشكل ملحوظ في زيادة حركة نقل المسافرين من وإلى أفريقيا بنسبة 5% سنويا على مدار العشرين عاما المقبلة".
وأوضحت المجموعة - في تقرير صدر عنها اليوم الاثنين- أنه في سياق توقعاتها أنه من أجل تلبية نمو الطلب في سوق النقل الجوي فإن أفريقيا ستحتاج إلى أكثر من 1200 طائرة جديدة للركاب ونقل البضائع، مضيفة أنه بحلول عام 2038 سيتضاعف عدد الطائرات العاملة في القارة عما عليه حاليا.
وتوقعت "ايرباص" أيضا في تقريرها حاجة مجال الخدمات الفنية بقطاع الطيران بالقارة لأكثر من 25 ألف شاب، وأيضا إلى ما يقرب من 21 ألف طيار جديد خلال العقدين المقبلين.
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التعليقات على «ايرباص»: إفريقيا بحاجة لأكثر من 1200 طائرة جديدة
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