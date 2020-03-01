الصناعات الهندسية: الصادرات والواردات المصرية لن تتأثر بـ«كورونا»

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الصناعات الهندسية: الصادرات والواردات المصرية لن تتأثر بـ«كورونا»

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن الصادرات والواردات المصرية لن تتأثر حتى الآن بفيروس كورونا، مؤكدًا أن أغلب مستلزمات الإنتاج نستوردها من الصين.

وأكد "المهندس"، في تصريح لـ"الدستور"، أن بعض المصنعين اتجهوا إلى البحث عن أسواق بديلة لاستيراد مستلزمات الإنتاج مثل الهند ودول أوروبا، لافتًا إلى أن فيروس كورونا سيؤثر بالسلب خلال الـ6 أشهر القادمة في حركة الصادرات.

وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن فيروس كورونا سيفتح المجال للتوسع في تعميق الصناعة المحلية، مما سيؤدي إلى تصدير المنتجات المصرية للخارج، خاصة الأسواق الأفريقية والعربية.

المصدر: الدستور

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