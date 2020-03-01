النفط يتعافى.. والأسعار ترتفع 8% عالميا

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النفط يتعافى.. والأسعار ترتفع 8% عالميا

ارتفعت أسعار النفط 8% اليوم الثلاثاء لتتعافى من أكبر خسارة تسجلها في يوم واحد في نحو 30 عاما، في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى تحفيز اقتصادي محتمل في ظل حرب أسعار بين روسيا والسعودية وتباطؤ إصابة حالات جديدة بفيروس كورونا في الصين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إنه سيتخذ خطوات "كبيرة" لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تأثير تفشي فيروس كورونا وسيبحث تخفيضات للضرائب على الرواتب مع النواب الجمهوريين في الكونجرس اليوم.

المصدر: الدستور

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