بالصور.. فيات تقدم موديل كهربائي من أيقونتها 500 الصغيرة

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صورة الخبر: بالصور.. فيات تقدم موديل كهربائي من أيقونتها 500 الصغيرة
بالصور.. فيات تقدم موديل كهربائي من أيقونتها 500 الصغيرة

أعلنت شركة فيات عن إطلاق موديل كهربائي من أيقونتها 500 الصغيرة.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها رباعية المقاعد، التي يقل طولها عن 4 متر، تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 87 كيلووات/118 حصان.

ويدفع المحرك الكهربائي السيارة الصغيرة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9 ثوان، كما يصل بها إلى السرعة القصوى 150 كلم/س.

كما تم تجهيز السيارة بطاقم بطاريات أسفل أرضية التحميل المسطحة، والتي تمنح السيارة القدرة على بلوغ مدى السير 320 كلم.

ودعمت فيات سيارتها 500 الكهربائية بالعديد من الأنظمة الإلكترونية المساعدة مثل نظام الحفاظ على مسافة الأمان، وكاميرا 360 درجة، ومساعد الزاوية الميتة.

المصدر: مصراوى

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