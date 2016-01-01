أعلنت شركة فيات عن إطلاق موديل كهربائي من أيقونتها 500 الصغيرة.
وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها رباعية المقاعد، التي يقل طولها عن 4 متر، تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 87 كيلووات/118 حصان.
ويدفع المحرك الكهربائي السيارة الصغيرة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9 ثوان، كما يصل بها إلى السرعة القصوى 150 كلم/س.
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التعليقات على بالصور.. فيات تقدم موديل كهربائي من أيقونتها 500 الصغيرة
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