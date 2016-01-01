تخفيضات جديدة على لادا جرانتا.. أصبحت أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر

آخر الأخبارأخبار السيارات › تخفيضات جديدة على لادا جرانتا.. أصبحت أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر

صورة الخبر: تخفيضات جديدة على لادا جرانتا.. أصبحت أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر
تخفيضات جديدة على لادا جرانتا.. أصبحت أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر

أعلنت شركة الأمل وكيل سيارات لادا الروسية عن تخفيض أسعار سيارتها السيدان جرانتا المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي ٦ ألاف جنيه وأصبحت تقدم بسعر رسمي ١٦٩ ألف جنيه بدلا من ١٧٥ ألف جنيه.

أما أسعار الفئة المزودة بناقل الحركة اليدوي فلم تتغير والسعر ١٥٥ ألف جنيه.

سيارة لادا المحلية الصنع تقدم بنسختين من المحركات الأول سعة ١٦٠٠ سي سي، بقوة ٦٧ حصان مع عزم أقصى ١٤٠ نيوتن متر عند ٣٨٠٠ لفة بالدقيقة، يرتبط بناقل حركة يدوي من ٥ سرعات.

فئة الأوتوماتيكي زودت أيضاً بمحرك سعة ١٦٠٠ سي سي، لكن يولد قوة ٩٨ حصان، يصل عزمه الأقصى ١٤٥ نيوتن متر عند ٤٠٠٠ لفة بالدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من ٤ نقلات.

جراندا الأوتوماتيك تستهلك ٧،٢ لتر من الوقود لكل ١٠٠ كم، تصل لسرعة قصوى ١٧٦ كم/س.

المصدر: شيفت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تخفيضات جديدة على لادا جرانتا.. أصبحت أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
64392

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435141%2F%25D8%25AA%25D8%25AE%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25B6%25D8%25A7%25D8%25AA%2D%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25A9%2D%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589%2D%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7%2D%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25A7%2D%25D8%25A3%25D8%25B5%25D8%25A8%25D8%25AD%25D8%25AA%2D%25D8%25A3%25D8%25B1%25D8%25AE%25D8%25B5%2D%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A9%2D%25D8%25A3%25D9%2588%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%258A%25D9%2583%2D%25D9%2581%25D9%258A%2D%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager