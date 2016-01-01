

تخفيضات جديدة على لادا جرانتا.. أصبحت أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر تخفيضات جديدة على لادا جرانتا.. أصبحت أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر

أعلنت شركة الأمل وكيل سيارات لادا الروسية عن تخفيض أسعار سيارتها السيدان جرانتا المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي ٦ ألاف جنيه وأصبحت تقدم بسعر رسمي ١٦٩ ألف جنيه بدلا من ١٧٥ ألف جنيه.



أما أسعار الفئة المزودة بناقل الحركة اليدوي فلم تتغير والسعر ١٥٥ ألف جنيه.



سيارة لادا المحلية الصنع تقدم بنسختين من المحركات الأول سعة ١٦٠٠ سي سي، بقوة ٦٧ حصان مع عزم أقصى ١٤٠ نيوتن متر عند ٣٨٠٠ لفة بالدقيقة، يرتبط بناقل حركة يدوي من ٥ سرعات.

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فئة الأوتوماتيكي زودت أيضاً بمحرك سعة ١٦٠٠ سي سي، لكن يولد قوة ٩٨ حصان، يصل عزمه الأقصى ١٤٥ نيوتن متر عند ٤٠٠٠ لفة بالدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من ٤ نقلات.جراندا الأوتوماتيك تستهلك ٧،٢ لتر من الوقود لكل ١٠٠ كم، تصل لسرعة قصوى ١٧٦ كم/س.