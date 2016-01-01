أعلنت شركة الأمل وكيل سيارات لادا الروسية عن تخفيض أسعار سيارتها السيدان جرانتا المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي ٦ ألاف جنيه وأصبحت تقدم بسعر رسمي ١٦٩ ألف جنيه بدلا من ١٧٥ ألف جنيه.
أما أسعار الفئة المزودة بناقل الحركة اليدوي فلم تتغير والسعر ١٥٥ ألف جنيه.
سيارة لادا المحلية الصنع تقدم بنسختين من المحركات الأول سعة ١٦٠٠ سي سي، بقوة ٦٧ حصان مع عزم أقصى ١٤٠ نيوتن متر عند ٣٨٠٠ لفة بالدقيقة، يرتبط بناقل حركة يدوي من ٥ سرعات.
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التعليقات على تخفيضات جديدة على لادا جرانتا.. أصبحت أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر
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