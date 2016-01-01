09 مارس 2020 هيونداي تقدم i20 بطابع أوروبي - صور

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صورة الخبر: 09 مارس 2020 هيونداي تقدم i20 بطابع أوروبي - صور
09 مارس 2020 هيونداي تقدم i20 بطابع أوروبي - صور

كان استعداد هيونداي لجنيف أوروبي الطابع، فقد كانت الشركة على استعداد للكشف الرسمي الأول عن i20 الجديدة والتي تم تطويرها والسوق الأوروبية تحديداً في الأذهان. وقد تم الكشف عن الصور الرسمية للسيارة لاحقاً بعد إلغاء المعرض، وهي تتمتع بلغة التصميم الجديدة لهيونداي بمقدمة عريضة وخطوط هندسية أكثر منها انسيابية، وتذكر الشركة إن السيارة أصبحت أعرض قليلاً وأكثر طولاً أيضاً من النسخة السابقة، وعلى الرغم من ذلك فهي لا تزال هاتشباك صغيرة. تم تعديل السيارة من الداخل بشاشة كبيرة من قياس ١٠,٢ بوصة تتكامل مع لوحة العدادات الرقمية الكبيرة من نفس القياس، وستكون السيارة متاحة بمحركين من سعة ١٠٠٠ و١٢٠٠ سي سي.

صورة الخبر: 09 مارس 2020 هيونداي تقدم i20 بطابع أوروبي - صور

المصدر: شيفت

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