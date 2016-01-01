هيونداي "كونا" الكهربائية تصل مصر تمهيدًا للكشف عنها رسميًا

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صورة الخبر: هيونداي "كونا" الكهربائية تصل مصر تمهيدًا للكشف عنها رسميًا
هيونداي "كونا" الكهربائية تصل مصر تمهيدًا للكشف عنها رسميًا

تستعد مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية في مصر، لتقديم السيارة «كونا» الكهربائية لأول مرة في السوق المحلي.

تنتمي هيونداي كونا لفئة السيارات الكروس أوفر، ووصلت قبل أسابيع قليلة إلى مصر استعدادًا للكشف عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.

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صورة الخبر: هيونداي "كونا" الكهربائية تصل مصر تمهيدًا للكشف عنها رسميًا

المصدر: مصراوى

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