

بخلاف أمراض القلب.. 4 أسباب أخرى وراء الشعور بآلام الصدر (فيديوجرافيك) بخلاف أمراض القلب.. 4 أسباب أخرى وراء الشعور بآلام الصدر (فيديوجرافيك)

من المعروف أن آلام الصدر من الأعراض المصاحبة لأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل اعتلال عضلة القلب، إلا أن هذا العرض قد ينذر الأشخاص الذين يعانون منه باستمرار بخطر الإصابة بمشكلات صحية أخرى.



يستعرض "الكونسلتو" في الفيديوجرافيك السابق، قائمة بأبرز الأمراض التي تكشف عنها آلام الصدر، وفقًا لموقع "Medical news today".