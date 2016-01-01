وزير التعليم يكشف حقيقة رفع كشوف الغياب من المدارس

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وزير التعليم يكشف حقيقة رفع كشوف الغياب من المدارس

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد حول إصدار الوزارة توجيهات للمديريات التعليمية برفع كشوف الغياب من المدارس، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا المستجد".

وقال "شوقي" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن الوزارة لم تصدر أي قرارات برفع الغياب من المدارس حتى الآن.

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لـ"مصراوي"، أن المديرية لم تتلق أي توجيهات برفع كشوف الغياب من المدارس، مؤكدًا أن العملية التعليمية مستقرة حتى الآن.

المصدر: مصراوى

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