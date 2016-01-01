قررت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا من وإلى قطر في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك في أعقاب قرار الدوحة بمنع دخول جنسيات مختلفة من بينها باكستان.
ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية عبد الله حفيظ، قوله في بيان صحفي، إن الشركة الجوية الدولية علّقت عمليات الطيران من وإلى قطر حتى 31 مارس الجاري.
وقال إن شركة الخطوط الجوية الباكستانية عرضت رحلات مجانية أو استرداد الأموال المدفوعة لجميع العملاء الذين قاموا بحجز تذاكر من قطر وإليها، مضيفًا أن الشركة تعتذر عن أي إزعاج ناتج عن تعليق الرحلات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على باكستان تعلق رحلاتها الجوية إلى قطر بسبب "كورونا"
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق