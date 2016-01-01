

علامات إذا ظهرت تدل على إصاباتك بفيروس كورونا علامات إذا ظهرت تدل على إصاباتك بفيروس كورونا

يشبه فيروس كورونا إلى كبير نزلات البرد والأنفلونزا، ولكن هناك بعض الأعراض الأخرى التي تميز هذا عن ذاك وكي تتقي شر العدوى أو الإصابة بهذا الفيروس القاتل،عليك معرفة الفارق بين الإنفلونزا وفيروس كورونا، وكيفية الوقاية منه.



أعراض فيروس كورونا :



1- الحمى والسعال الجاف

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2- ضيق في التنفس آلام في العضلات3- شعور بالإعياء وصداع بالرأس واسهال4- سيلان بالأنف والتهاب بالحلق في بعض الحالات.تبدأ الأعراض خفيفة ومن ثم تزداد درجة حدتها، ففي حالة شعورك بأي من هذه الأعراض وتحديدًا الحمى والسعال وصعوبة التنفس، عليك القيام بهذه الخطوات :1- يفضل بقائك في المنزل وابتعد عن أي شخص لمدة 14 يوم وهي مدة حضانة المرض، وذلك حتى لا تنقل العدوى للآخرين إذا كنت مصابًا بفيروس "كورونا" .2- ارتدي أقنعة وكمامات معقمة لأطول وقت في أماكن التجمعات.3- قم بتغطية الفم والأنف عند العطس والسعال.4- احرص على غسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية.5- تجنب مشاركة الأدوات المنزلية والشخصية مع الآخرين.6- عليك مراجعة أقرب طبيب أو المستشفى للاطمئنان.7- قم بإجراء تحليل للبلغم الخاص بك، حتى تتعرف ما إذا كان هناك فيروسات في الجهاز التنفسي.