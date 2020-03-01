أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 -3-2020..

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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 -3-2020..

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "دى ام سى "، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الثلاثاء 10-3- 2020، عن أسعار الذهب وجاءت كالتالي:

واستقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وسجل الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا 730 جنيها للجرام، وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة نحو 834 جنيها.

بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 626 جنيها، وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 487 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 5840 جنيها.

المصدر: صدى البلد

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