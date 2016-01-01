

هنفطر إيه النهاردة.. بيض بالخضراوات وبطاطس بوريه والحلو مصابيب هنفطر إيه النهاردة.. بيض بالخضراوات وبطاطس بوريه والحلو مصابيب

تقع النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.



نقدم لكِ قائمة إفطار متنوعة تحتوي على جميع العناصر الأساسية التى يحتاج إليها جسم الإنسان، وفي نفس الوقت تتمتع بالمذاق اللذيذ.



بيض بالخضراوات للشيف إلهام فتحي:

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المقادير:1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسودملح حسب الرغبة2 فلفل خضراء حارة4 بيضات2 بصل مفروممكعبات طماطم مقشرة ومقطعةطريقة التحضير:فى وعاء على النار أضيفى البصل وقلبي حتى يذبل وأضيفي الفلفل والطماطم واتركي المزيج على النار لحوالي 5 دقائق.أضيفي البيض بدون تحريك وغطي الوعاء واتركيه على نار هادئة حتى ينضج البيض.بطاطس بوريه:مكونات بطاطس بوريه بالمقادير:3 ثمرات بطاطس مسلوقةملح و فلفل أسود2 ملعقة دقيق3 ملاعق بقسماط مطحونبيضةطريقة عمل بطاطس بوريه:اسلقي البطاطس في ماء مغلي ثم اهرسيها في وعاء وضيفي لها الملح والفلفل الأسودشكلي البطاطس على هيئة أقراص أو أصابع حسب رغبتك.الحلو مصابيبمقادير عمل المصابيب:دقيق أبيض - نصف كوبدقيق أسمر - نصف كوببيض - 1حليب بودرة - ملعقة كبيرة ونصفخميرة - نصف ملعقة صغيرةبايكنغ باودر - نصف ملعقة صغيرةماء دافئ - كوب أو أكثر بحسب الحاجةطريقة عمل المصابيب:1- اخلطي الدقيق الأبيض والدقيق الأسمر في وعاء كبير.2- أضيفي الخميرة، البايكنج باودر، الحليب والبيض.3- ابدأي بخفق المكونات معًا ثمّ أضيفي تدريجيًا الماء.4- أضيفي ما يكفي من الماء الدافئ مع الخفق حتى تتجانس المكونات وتحصليت على عجينة سائلة.5- غطي عجينة المصابيب واتركي جانبًا لساعة من الوقت حتى تتخمر.6- سخني مقلاة واسعة على النار وادهنيها بالقليل من الزيت.7- خذي تباعًا مقدار صغير من العجين لتشكيل المصابيب.8- قلبي المصابيب حتى تنضج من الجهتين.9- كرري العملية حتى انتهاء كمية العجين.