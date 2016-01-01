هنفطر إيه النهاردة.. بيض بالخضراوات وبطاطس بوريه والحلو مصابيب
تقع النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.
نقدم لكِ قائمة إفطار متنوعة تحتوي على جميع العناصر الأساسية التى يحتاج إليها جسم الإنسان، وفي نفس الوقت تتمتع بالمذاق اللذيذ.
بيض بالخضراوات للشيف إلهام فتحي:
المقادير:
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملح حسب الرغبة
2 فلفل خضراء حارة
4 بيضات
2 بصل مفروم
مكعبات طماطم مقشرة ومقطعة
طريقة التحضير:
فى وعاء على النار أضيفى البصل وقلبي حتى يذبل وأضيفي الفلفل والطماطم واتركي المزيج على النار لحوالي 5 دقائق.
أضيفي البيض بدون تحريك وغطي الوعاء واتركيه على نار هادئة حتى ينضج البيض.
بطاطس بوريه:
مكونات بطاطس بوريه بالمقادير:
3 ثمرات بطاطس مسلوقة
ملح و فلفل أسود
2 ملعقة دقيق
3 ملاعق بقسماط مطحون
بيضة
طريقة عمل بطاطس بوريه:
اسلقي البطاطس في ماء مغلي ثم اهرسيها في وعاء وضيفي لها الملح والفلفل الأسود
شكلي البطاطس على هيئة أقراص أو أصابع حسب رغبتك.
الحلو مصابيب
مقادير عمل المصابيب:
دقيق أبيض - نصف كوب
دقيق أسمر - نصف كوب
بيض - 1
حليب بودرة - ملعقة كبيرة ونصف
خميرة - نصف ملعقة صغيرة
بايكنغ باودر - نصف ملعقة صغيرة
ماء دافئ - كوب أو أكثر بحسب الحاجة
طريقة عمل المصابيب:
1- اخلطي الدقيق الأبيض والدقيق الأسمر في وعاء كبير.
2- أضيفي الخميرة، البايكنج باودر، الحليب والبيض.
3- ابدأي بخفق المكونات معًا ثمّ أضيفي تدريجيًا الماء.
4- أضيفي ما يكفي من الماء الدافئ مع الخفق حتى تتجانس المكونات وتحصليت على عجينة سائلة.
5- غطي عجينة المصابيب واتركي جانبًا لساعة من الوقت حتى تتخمر.
6- سخني مقلاة واسعة على النار وادهنيها بالقليل من الزيت.
7- خذي تباعًا مقدار صغير من العجين لتشكيل المصابيب.
8- قلبي المصابيب حتى تنضج من الجهتين.
9- كرري العملية حتى انتهاء كمية العجين.
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