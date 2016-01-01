

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارا شديد البرودة ليلا ورياح معتدلة بالقاهرة الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارا شديد البرودة ليلا ورياح معتدلة بالقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم، الثلاثاء، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة صباحية رياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري.



وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فيكون الطقس معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وأما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيكون معتدلا نهارا بارد ليلا، مع شبورة صباحية ورياح معتدلة.



ويسود طقس مائل للحرارة نهارا، مائل للبرودة ليلا في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، أما في شمال الصعيد فيكون مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، أما عن جنوب الصعيد فيكون شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 12 23شبين الكوم 11 22طنطا 12 22دمنهور 13 22الإسكندرية 14 21بلطيم 14 21مطروح 12 19السلوم 11 19سيوة 12 20بورسعيد 15 19دمياط 14 18الزقازيق 13 29الإسماعيلية 12 23السويس 14 23العريش 14 19رفح 13 19رأس سدر 12 23نخل 08 22نويبع 18 28طابا 15 24كاترين 11 25الطور 15 28شرم الشيخ 19 27الغردقة 15 26مرسى علم 15 25الفيوم 12 23بنى سويف 12 23المنيا 11 25أسيوط 12 27سوهاج 13 31قنا 13 32الأقصر 12 33أسوان 13 34أبو سمبل 13 33الوادي الجديد 12 30شلاتين 20 30أبو رماد 19 29حلايب 20 25رأس حدربة 19 25