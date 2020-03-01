بورصات الخليج تنتعش والسعودية السبب .. اعرف تفاصيل

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بورصات الخليج تنتعش والسعودية السبب .. اعرف تفاصيل

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء اليوم الثلاثاء، أن البورصات الخليجية، ارتفعت بعد خفض أسعار النفط.

وأثر قرار السعودية بخفض أسعار الخام ووضع خطط لزيادة كبيرة في الإنتاج في أبريل على أداء البورصات الخليجية.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 4.2 % في التعاملات المبكرة، وصعد مؤشر دبي 3.2 % وارتفع المؤشر الرئيس بالكويت7%.

المصدر: صدى البلد

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