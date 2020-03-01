ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء اليوم الثلاثاء، أن البورصات الخليجية، ارتفعت بعد خفض أسعار النفط.
وأثر قرار السعودية بخفض أسعار الخام ووضع خطط لزيادة كبيرة في الإنتاج في أبريل على أداء البورصات الخليجية.
وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 4.2 % في التعاملات المبكرة، وصعد مؤشر دبي 3.2 % وارتفع المؤشر الرئيس بالكويت7%.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على بورصات الخليج تنتعش والسعودية السبب .. اعرف تفاصيل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق