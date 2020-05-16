رؤساء كنترولات الدبلومات يبدأون عملهم داخل لجان المراقبة استعدادا للامتحانات



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

كشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم، أنه فى إطار الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية التى تنطلق 16 مايو المقبل، تم تكليف رؤساء كنترولات الدبلومات الفنية للبدء فى العمل داخل الكنترولات، بعد انتهاء مرحلة الاستعلام الأمنى على الأعضاء واختيارهم، لافتة إلى أن مرحلة تسيير أعمال لحين صدور قرار رسمى بتكليفهم بالعمل من قبل الوزير الدكتور طارق شوقى.



وأضافت المصادر فى تصريح خاص، أن الكنترولات بدأت فى استقبال استمارات التقدم للامتحانات بعد كتابة الطلاب لها، لافتة إلى أنه سيتم مراجعتها وفق قاعدة البيانات الموجودة داخل الكنترولات لتبدأ الكنترولات المرحلة اللاحقة وهى إعداد أرقام جلوس الطلاب، مشيرة إلى أن العمل يسير بانتظام داخل الكنترولات.



كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقدت خلال الأيام الماضية اجتماعًا مع مجموعة من طلاب التعليم الفنى ممثلى اتحاد طلاب مصر؛ لمناقشة مواعيد جداول امتحانات الدبلومات الفنية، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفنى، وذلك فى ضوء استعدادات الوزارة لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية (صناعى، وزراعى، وتجارى، وفندقى) للعام الحالى 2019/2020.

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وخلال الاجتماع تم الاستماع لملاحظات وآراء الطلاب بشأن جداول الامتحانات المقترحة ومدى ملاءمتها لهم، حيث تم الاتفاق على أن تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 16/5/2020، وتنتهى يوم الخميس الموافق 4/6/2020، ولمدة أسبوعين، على أن تبدأ الامتحانات العملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع وذلك فى 9/ 5/ 2020 على أن تستكمل باقى الاختبارات العملية لبعض التخصصات بعد انتهاء الامتحانات النظرية.وقال الدكتور محمد مجاهد، إن الاجتماع يهدف إلى إشراك طلاب التعليم الفنى فى منظومة إجراء امتحانات الدبلومات الفنية، ومناقشة جداول الامتحانات لجميع التخصصات (صناعى، وزراعى، وتجارى، وفندقى) بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، وكذلك التعليم المزدوج والمهنى للدور الأول عام 2020.وأشار إلى أن التعليم الفنى يضم أربع نوعيات من الدراسة (زراعى، صناعى، تجارى، فندقى) وكل نوعية تشمل مجموعة كبيرة من التخصصات، موضحًا أن عدد امتحانات الدبلومات الفنية للتعليم الزراعى تبلغ 188 امتحانًا، ويبلغ عدد امتحانات التعليم التجارى 115 امتحانًا، ويبلغ عدد امتحانات التعليم الفندقى 248 اختبارًا، أما امتحانات التعليم الصناعى فيبلغ عددها 1474 امتحانًا، بإجمالى 2025 امتحانًا مما يتطلب جهدًا كبيرًا لإعدادها وتنسيق جداول الامتحانات وتصحيحها.وأكد أنه حرصًا على راحة طلاب التعليم الفنى هذا العام تم زيادة عدد أيام الإجازات الفاصلة خلال فترة الامتحانات؛ لإتاحة فرصة أكبر للاستذكار، لافتًا إلى أن تطوير برامج التعليم الفنى يعتمد على مفهوم الجدارات، وهى محصلة ثلاث عناصر أساسية هى المعرفة والمهارات والسلوك؛ والتى تكوّن شخصية طالب التعليم الفنى وتعده لسوق العمل، وضمان فرص عمل لائقة.