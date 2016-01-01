"التعليم العالى": الحديث عن تأجيل الدراسة أو تقديم الامتحانات شائعات

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › "التعليم العالى": الحديث عن تأجيل الدراسة أو تقديم الامتحانات شائعات

صورة الخبر: وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى

قال الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، إن كل ما يتردد بشأن تأجيل الدراسة فى الجامعات لا أساس له من الصحة ومجرد شائعات لا تمت للحقيقة بأى صلة، مؤكدا أن الخريطة الزمنية للعام الجامعى تسير كما هى حتى الآن.


وأضاف الدكتور محمد أيمن عاشور فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أنه لا يوجد حتى الآن أى قرارات صادرة على مستوى الجامعات تفيد بتقديم امتحانات الفصل الدراسى الثانى وما يتردد فى هذا الخصوص مجرد شائعات.


وتابع نائب وزير التعليم العالى تصريحه بالقول، إن امتحانات الفصل الدراسى الثانى تتزامن مع شهر رمضان ومن المتعارف عليه أنه قبل الامتحانات باسبوع على الأقل يكون أنهى الطلاب المناهج ويحصلون على إجازات .


وعلى جانب آخر، تواصل الجامعات المصرية تنظيم الندوات التوعوية بشأن فيروس كورونا لتوعية الطلاب بطرق الوقاية من الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى العمل على توزيع الملصقات بالتوعية على الطلاب .



وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تلقى تقريرا مقدما من الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومى للبحوث حول الاجتماع الذى عقده رئيس المركز مع رؤساء الشعب، وعددا من الأساتذة أعضاء هيئة البحوث، وذلك فى إطار اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية اللازمة للتوعية لمواجهة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار التقرير، إلى تشكيل لجنة من رؤساء الشعب بالمركز القومى للبحوث؛ لمتابعة الموقف أولا بأول مع رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بالمركز، كذلك إمكانية تصنيع السوائل والمحاليل المطهرة ذات الخواص المعقمة والخاصة ضد الفيروسات، وكذا تصنيع كمامات صحية معالجة ضد الفيروسات وذلك بالتعاون بين شعب المركز المختلفة وشعبة النسيج.

وأوضح التقرير أنه تم الاستعانة بأصحاب الخبرات فى مجال الفيروسات منهم الدكتور محمد أحمد على أستاذ الفيروسات بشعبة بحوث البيئة ورئيس مركز تميز الفيروسات، والدكتور صفاء السروجى الأستاذ بقسم الطب البيئى والمهنى بشعبة بحوث البيئة ومقرر المجموعة الطبية بلجنة السلامة والصحة المهنية بالمركز القومى للبحوث.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "التعليم العالى": الحديث عن تأجيل الدراسة أو تقديم الامتحانات شائعات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
46698

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435120%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2585%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2589%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AB%2D%25D8%25B9%25D9%2586%2D%25D8%25AA%25D8%25A3%25D8%25AC%25D9%258A%25D9%2584%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A9%2D%25D8%25A3%25D9%2588%2D%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2585%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AA%2D%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager