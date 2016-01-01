أعلنت لجنة الأسر بكلية التجارة جامعة القاهرة، عن تنظيم "مسابقة الأم المثالية"، لأمهات طلاب الكلية، على أن يكون التقديم للمسابقة من خلال سحب استمارة الاشتراك من مقر رعاية الشباب بمدرج (ج -د).
وأشترطت الكلية في منشور لها، على أن يكون لم يسبق للمتقدم الفوز بالمسابقة في الأعوام السابقة، وأن يكون للأسرة مصدر دخل شهري، وصورة من الشهادات التي حصل عليها الأبناء، موضحة أنه يجوز تكريم زوجة الأب أو الجده.
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التعليقات على تجارة القاهرة تعلن شروط مسابقة الأم المثالية بالكلية
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