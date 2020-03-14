موعد إجراء اختبارات وتدريبات ترقي المعلمين 2020 عبر هذا الرابط



موعد إجراء اختبارات وتدريبات ترقي المعلمين موعد إجراء اختبارات وتدريبات ترقي المعلمين

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عن موعد إجراء اختبارات وتدريبات الترقى للعام 2020.



ويمكن لكل معلم من المستهدفين للترقى الإطلاع على موعد ومكان اختبارات وتدريبات الترقي من خلال الضغط هنا.



كما يمكن للمعلمين المستهدفين إعداد ملف الإنجاز إلكترونيًا من خلال الضغط هنا .

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وعقب الانتهاء ومراجعة الملف بدقة، سيتم التأكيد على إرسال الملف لجهة الاختصاص للتقييم، كما يتاح للمعلمين متابعة موقف تقييم المعلم من الجهات المختلفة على نفس الرابط السابق ذكره.ومن المقرر أن تبدأ الإختبارات الإلكترونية للسادة المعلمين المرشحين للترقي لعام 2019-2020، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14-3-2020.ويتم اختبار السادة المعلمين شاغلي وظائف (معلم ، معلم أول) في المجالات التالية :الاتجاهات الحديثة في مجالات : التخطيط والتدريس.استراتيجيات التدريس الفعال.التدريس في الفصل عالي الكثافة.القياس والتقويم التربوي.توظيف التكنولوجيا في التدريس والتقويم.سمات ومهارات المعلم الفعال في ضوء الثورة الصناعية الرابعة.المنهج متعدد التخصصات وأهميته.استراتيجيات إدارة الصف الفعالة.الأنشطة التربوية ودورها في بناء شخصية الطالب.يتم اختبار السادة المعلمين شاغلي وظائف (معلم أول أ ، معلم خبير) في المجالات التالية :مهارات التخطيط الاستراتيجي.مهارات القيادة والإشراف التربوي الفعال في ضوء الثورة الصناعية الرابعة.أنماط القيادة التربوية الفعالة.الكفايات اللآزمة للتوجيه والإشراف التربوي.أخلاقيات العمل.المنهج متعدد التخصصات وأهميته.مهارات المدرب التربوي الفعال.توظيف التكنولوجيا في الإدارة والإشراف التربوي.دور القيادة والتوجيه التربوي في تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد.أساليب تقييم أداء العاملين.و يمكن للمعلمين البحث والإطلاع في مصادر المعرفة المختلفة التي تغطي هذه المجالات التربوية للاختبار الالكتروني، ومن تلك المصادر على سبيل المثال : الكتب والمكتبات العامة والخاصة والمدرسية – البرامج التعليمية المُتعددة – المؤتمرات والمحاضرات – والأنشطة الثقافية – مواد تعليمية مُبرمجة ومطبوعة، وصوتية أو مرئية – المواقع التعليمية عبر الانترنت وبنك المعرفة المصري – والبرامج التعليمية عبر الكمبيوتر.