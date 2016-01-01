وزير التعليم يوضح حقيقة تغيير موعد امتحانات الثانوية العامة 2020 بسبب كورونا

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حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار بشأن مصير موعد امتحانات الثانوية العامة 2020 بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا والمستجد و ظهور كورونا في مصر.



وقال وزير التربية والتعليم: "لا تغيير في مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2020 في كل الأحوال إن شاء الله".



وأضاف: "سوف نعلن رسميا أي قرار يتعلق بالتعليم الأساسي والعالي عند الاستقرار عليه".

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وتابع: "حتى الآن الأمور تسير بانتظام".وأكد وزير التربية والتعليم: "إذا اضطرت الدولة في أي وقت لتعليق الدراسة في المدارس بشكل رسمي مثلما يطالب المصريون الآن، فنحن نؤكد أن هذا لن يعني منح الطلاب إجازة باقي العام الدراسي الحالي".كما قال الوزير: "ما حدش هاينجح ويطلع للسنة الجاية غير لما ياخد جرعته كاملة من المناهج، ولن ينجح أحد بدون استكمال متطلبات النجاح".واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: "لو منحنا طلاب المدارس إجازة الآن سنعوضها في نهاية العام، ومش هانفاصل في كده، لو عطلنا الدراسة شهرا سنؤخر انتهاء العام الدراسي شهرا".وأوضح وزير التربية والتعليم: "الرئيس يتواصل معنا بشكل مستمر، وهناك غرفة أزمات تضم جميع أجهزة الدولة لمتابعة الوضع لحظة بلحظة ، ووزارة التربية والتعليم على تواصل مباشر ومستمر مع وزارة الصحة والسكان للتنسيق الدائم على مدار اليوم"، لافتًا إلى أنه إذا تم الاستقرار على ضرورة تعليق الدراسة فسوف تعلن وزارة التربية والتعليم ذلك بشكل رسمي.وأخيرا قال وزير التربية والتعليم: "وقت الخطر صحة الطلاب وتعليمهم أهم من أي حاجة".ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح من وزارة التربية والتعليم والمطروح للمناقشة والتعديل حاليا، تبدأ الامتحانات يوم الأحد 7 يونيو 2020 اللغة العربية والتربية الدينية، ثم يمتحن الطلاب الثلاثاء 9 يونيو 2020 الاقتصاد والإحصاء، ويمتحن الطلاب الخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولى، ثم يمتحن الطلاب الاحد 14 يونيو 2020 الاستاتيكا.ويمتحن طلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 الأحياء والديناميكا والفلسفة، ويمتحن الطلاب الأحد 21 يونيو 2020 الكيمياء والجغرافيا، ويمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو 2020 الفيزياء والتاريخ، الأحد 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.ويمتحن الطلاب يوم الخميس 2 يوليو 2020 الجيولوجيا التفاضل والتكامل والجبر والهندسة الفراغية.