أعلن التلفزيون الصيني الرسمي أن الرئيس، شي جين بينغ، وصل إلى مدينة ووهان صباح اليوم الثلاثاء لتفقد الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية لمكافحة وباء فيروس كورونا.
وأفيد بأن الزعيم الصيني وصل إلى ووهان، بؤرة وباء فيروس كورونا الرئيسة، بالطائرة، في زيارة عمل يتفقد خلالها الإجراءات والتدابير المتخذة لاحتواء ومكافحة فيروس كورونا في هذه المدينة الأكثر تضررا من الوباء، كما يلتقي بالمسؤولين الطبيين والعسكريين والأخصائيين الاجتماعيين ومسؤولي الأمن العام والمتطوعين وبالمرضى من السكان المحليين.
و لا تزال مدينة ووهان، وفقا للإحصاءات الأخيرة، المكان الوحيد في الصين حيث تم الكشف عن حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة .
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التعليقات على الرئيس الصيني يزور بؤرة الوباء في بلاده!
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