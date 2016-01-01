الرئيس الصيني يزور بؤرة الوباء في بلاده!



الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الصيني شي جين بينغ

أعلن التلفزيون الصيني الرسمي أن الرئيس، شي جين بينغ، وصل إلى مدينة ووهان صباح اليوم الثلاثاء لتفقد الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية لمكافحة وباء فيروس كورونا.



وأفيد بأن الزعيم الصيني وصل إلى ووهان، بؤرة وباء فيروس كورونا الرئيسة، بالطائرة، في زيارة عمل يتفقد خلالها الإجراءات والتدابير المتخذة لاحتواء ومكافحة فيروس كورونا في هذه المدينة الأكثر تضررا من الوباء، كما يلتقي بالمسؤولين الطبيين والعسكريين والأخصائيين الاجتماعيين ومسؤولي الأمن العام والمتطوعين وبالمرضى من السكان المحليين.



و لا تزال مدينة ووهان، وفقا للإحصاءات الأخيرة، المكان الوحيد في الصين حيث تم الكشف عن حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة .

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يذكر أن السلطات الصينية كانت أبلغت منظمة الصحة العالمية في 31 ديسمبر 2019، عن تفشي مرض التهاب رئوي مجهول في مدينة ووهان بمحافظة هوبي.واكتشف الخبراء أن العامل المسبب للمرض هو فيروس تاجي جديد، واعتبرت منظمة الصحة العالمية تفشي الوباء حالة طوارئ ذات أهمية دولية ومنحت المرض اسمه الرسمي "COVID-19 ".وتسبب هذا الفيروس الخطير في وفاة 3136 شخصا في الصين وحدها، في حين تعافى بعد الإصابة بالعدوى نحو 60 ألف شخص.